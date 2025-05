Ariete

Avreste voglia e bisogno di dedicarvi di più a certe cose, a coltivare interessi e passioni, senza però lasciare che qualcuno si intrometta troppo nelle vostre vicende.

Toro

Le vostre parole sono mosse dalle migliori intenzioni, eppure non sarà impossibile che qualcosa che direte possa complicare un’intesa. Evitate di dire se non è necessario.

Gemelli

Sole e Mercurio si danno appuntamento nel segno, così da essere del tutto impossibile non vedere o trascurare qualcosa di importante. Momento per ammettere, per confessare.

Cancro

La Luna, felice di essere nel vostro segno, vi porterà a vivere particolarmente bene un rapporto. Succederà perché vi sentirete abbastanza forti da essere liberi.

Leone

Ogni tanto è importante misurarsi con i sogni, per capire se e quanto siete distanti dai desideri, da dove vorreste essere. Usate questo momento di chiarezza per capire.

Vergine

Nel punto più alto del vostro cielo sarà facile notare un Mercurio avvinghiato al Sole. Sarete così dominati da energie potenti, dal bisogno di brillare sempre un po’.

Bilancia

Non preoccupatevi eccessivamente per il lavoro, dando magari ragione ad una Luna molto responsabile, perché finireste sicuramente per trascurare qualcuno, facendoci una brutta figura.

Scorpione

Il vostro modo di pensare è in grande, poco attento ai dettagli e alle cose che non contano troppo. Non fate nulla con persone troppo scrupolose o minuziose.

Sagittario

Date chiarezza a chi si aspetta questo, siate sinceri e apertissimi con chi ha bisogno di conferme, di sentirsi supportato. Per non deludere nessuno, per stare bene con tutti.

Capricorno

Quella Luna opposta descrive forse un momento non facile per i rapporti. Qualcuno, infatti, potrebbe avere da ridire circa i vostri impegni, e voi non ne sarete felici.

Acquario

Questo tempo vi vedrà particolarmente capaci di fare e di gestire alcune cose pratiche, sempre pronti a risolvere e ad impegnarvi per ottenere qualcosa di utile.

Pesci

Dedicatevi a qualcosa di creativo, a quelle attività che hanno bisogno di voi, della vostra capacità di guardare al reale ma da un punto di vista diverso, alternativo.