Ariete 21/3 — 20/4

Nei prossimi giorni avrai davvero la possibilità di esprimerti al meglio, coraggiosa quanto basta per fare luce e per definire posizioni e preferenze, così da evitare malintesi. Chiedi a Mercurio e scegli i momenti giusti, le parole che funzionano.

Toro 21/4 — 21/5

Venere non ti dà grande sicurezza in questo periodo, eppure ci sono cose che puoi tranquillamente fare senza sbagliare, senza commettere errori. Concentrati sulle questioni pratiche, su quella concretezza che è parte del tuo modo di essere più vera.

Gemelli 22/5 — 21/6

Hai voglia di parlare chiaro, ammettendo i tuoi limiti, ma difendendo anche i tuoi diritti, le tue idee e ciò in cui credi. Per questo deciderai di prendere posizione, schierarti con qualcuno e spiegare perché non sei disposta a rinunciare a niente.

Cancro 22/6 — 22/7

Ti piace essere una persona autentica, capace di esprimere sentimento ed emozione senza fingere, senza nascondere ciò che senti veramente. Andrai oltre ogni dubbio e sospetto per agire in trasparenza e fare ciò che credi giusto. Niente ti può fermare.

Leone 23/7 — 22/8

Nonostante Marte e la Luna soffino sul fuoco della passione, non rinuncerai a vivere da vicino un sogno che ti allontana dalle solite cose. Ma vorrai soprattutto capire se le tue ambizioni siano vere, se ti stai impegnando per qualcosa che ti serve davvero.

Vergine 23/8 — 22/9

Certe persone si fanno un po’ meno importanti, per questo deciderai di dare la precedenza a ciò che conta, alle tue convinzioni. Questo cielo ti aiuterà a uscire allo scoperto, libera di credere in te stessa, capace di coltivare una logica che non ha paura.

Bilancia 23/9 — 22/10

Ci sono momenti fatti apposta per capire meglio, per dare un senso e una spiegazione alle nostre debolezze, a tutto ciò che facciamo senza capirne la ragione. Fermati un attimo per ascoltare che cosa ti spinge verso gli altri. Riporta l’equilibrio in amore.

Scorpione 23/10 — 21/11

Marte non smette di chiederti il massimo, facendoti sentire in dovere di fare di più. Tu però prova a capire se, e come, gli altri ti possano aiutare, fidandoti delle loro qualità e imparando a condividere lo sforzo. Apriti per non dover fare sempre tutto da sola.

Sagittario 22/11 — 21/12

Con Mercurio e il Sole che si danno appuntamento di fronte al tuo segno, sarà impossibile evitare di ascoltare ciò che certe persone fanno o dicono. Stai molto attenta a quello che ti succede intorno, cercando di cogliere quei gesti e quei dettagli che ti suggeriranno moltissimo.

Capricorno 22/12 — 20/1

Facile cadere nella trappola dei doveri quotidiani, delle piccole cose che hai bisogno di fare per sentirti bene. Questa volta però scegli di non esagerare: concediti anche momenti di svago e una leggerezza che sia bella da respirare. Regalati una coccola.

Acquario 21/1 — 19/2

Ci sono giorni che sanno davvero inventare, cieli sotto i quali è facilissimo creare, immaginare e lanciare proposte. Usa il favore delle tue stelle per essere diversa, per andare oltre la normalità e dimostrare che puoi fare di più. Nessun limite alla fantasia.

Pesci 20/2 — 20/3

Dovrai dedicare più tempo e tanto ascolto alle persone che abitano con te, a chi fa parte del tuo quotidiano. Fai pace con la tua dimensione più intima, così da poterti nuovamente dedicare a ciò che ti appassiona. Un piccolo sforzo che ti ricompenserà.