Ariete

Il vostro modo di sentire e di pensare potrebbe spingervi a capire, meglio e per davvero, certe realtà, alcune situazioni. Sarete curiosi per natura, carichi di domande.

Toro

Avreste voglia di fare mille cose, ma solo a patto di agire bene e di avere risultati in cambio. Per questo non sarete mai a corto di domande, pronti a capire ogni cosa.

Gemelli

Mercurio e il Sole, ancora vicini tra loro, saranno accesi dalla Luna, da certe emozioni che renderanno ancora più importanti le logiche e i pensieri. Vivete al massimo.

Cancro

Sapete di poter svolgere i vostri compiti in modo chiaro, preciso e puntuale, perché avete le idee molto chiare, perché non lascerete nulla al caso. Davvero bravi.

Leone

La Luna, nel segno, si nutre della vostra energia, della voglia di fare luce su tutto. Per questo vi sentirete al riparo da dubbi e critiche, sicuri di poter fare ogni cosa.

Vergine

Lentamente iniziate a ritrovare alcune verità, a osservarvi meglio, mettendo a fuoco alcune cose. Una bella sensazione che vi consentirà di sentirvi più forti.

Bilancia

Avete bisogno di vivere più spesso tra i sogni, tra quei desideri che sanno rendere vivibile ogni cosa, ogni realtà o situazione. E niente vi impedisce di farlo.

Scorpione

Non siete mai immuni ai dubbi, per questo la Luna avrà gioco facile nel farvi pensare che non tutto sia come sembra. Promettete a voi stessi però di non esagerare.

Sagittario

Provate a dare un senso e un valore a certi rapporti, a quelle persone che sanno aggiungere qualcosa di importante al vostro vivere, al vostro fare con gli altri.

Capricorno

Qualcuno sembra sinceramente mettere passione e entusiasmo nelle cose che fa, che vive. Qualcosa che dovreste osservare in modo attento per poi fare vostra l’energia.

Acquario

Il bisogno di essere proiettati verso gli altri, frutto di una Luna opposta, inevitabilmente aprirà domande e riflessioni circa qualcosa che vi appartiene. Non siate severi.

Pesci

Sentite il bisogno di fare un po’ di chiarezza tra le piccole cose, per appoggiarvi ad un ordine umile ma prezioso, ad qualcosa di cui potete fidarvi veramente.