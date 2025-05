Ariete

Ripartono i dialoghi e i racconti, ritrovate improvvisamente tutta la voglia di condividere, di parlare e di non tacere niente. Mercurio scioglie le parole, illumina i pensieri.

Toro

Luna e Urano si danno appuntamento accanto a voi, rendendo particolarmente coraggiose le emozioni, forti le intenzioni del momento. Agite e non aspettate.

Gemelli

Benvenuto Mercurio, pianeta del cuore che ora abita insieme a voi. Benvenuta fantasia che però non sbaglia mai con la logica, che coltiva il buon senso.

Cancro

A volte i sogni possono essere ancora più originali del solito, ancora più distanti dalla realtà, ma senza sensi di colpa. Sognate a perdifiato, perdendo di vista la logica.

Leone

Mercurio sembra accendere in voi il bisogno di vivere più da vicino certe amicizie, quei rapporti che arricchiscono il presente, che vi fanno sentire migliori.

Vergine

La nuova quadratura di Mercurio indica un momento in cui sarà ancora più importante dedicarvi alla professione, dimostrando attenzione e cura per tutto ciò che farete.

Bilancia

La nuova amicizia di Mercurio sembra voler aggiungere pensiero e intelligenza al tutto. Momento ideale per pensare alle prossime vacanze, ad un viaggio.

Scorpione

Quando le emozioni vanno di fretta tutto si complica e diventa delicato. Meglio insomma non esagerare con gli slanci, con quelle piccole libertà del cuore.

Sagittario

Mercurio entra in opposizione, raccontandovi di persone che hanno bisogno di meglio e di più, che non si accontentano di poco. Dunque siate generosi, attenti.

Capricorno

Vi divertirete ad osservare come qualcuno si comporti in modo simpatico, originale, mai scontato. Non siate severi e accogliete queste proposte di bellezza.

Acquario

Bellissimo questo Mercurio che passa dalla vostra parte rendendo interessante e intelligente ogni invenzione, ogni curiosità o passione del momento.

Pesci

Non è il momento migliore per agire in modo libero e distaccato, perché qualcuno ha invece bisogno di piccole conferme, di un’attenzione semplice ma costante.