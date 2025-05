Ariete

Ora che vi sono forse finalmente chiare certe dinamiche e alcune verità, ecco che diventa molto più facile e bello parlare, dire e condividere i pensieri. Non avete bisogno di tacere.

Toro

Si direbbe che il momento sia propizio per chi, tra voi, ha voglia e bisogno di iniziare con qualcosa di pratico, di materiale. Non aspettate, fate felice questa Luna.

Gemelli

Tutto accade nel vostro segno rendendovi i protagonisti del cielo. Con la Luna che rinasce dai Gemelli spingendovi a fare, con Mercurio che parla con Plutone per chiarire.

Cancro

Ci sono momenti adatti per volersi bene, per interrompere compagnie e abitudini che non ci fanno bene. Provate a dire di no a chi o a cosa vi danneggia, a chi vi avvelena.

Leone

Non abbiate alcuna paura delle promesse del futuro, al contrario cercate sempre il progetto, il destino, la fortuna che potrebbe arrivare. Questo è il momento di farlo.

Vergine

Niente vi galvanizza più della chiarezza, più della sensazione di avere ogni cosa sotto controllo. Proprio ciò che accadrà, regalandovi la voglia di fare di meglio e di più.

Bilancia

Ascoltate il cielo e i suoi consigli, quelle stelle che vi dicono di pensare ad un viaggio, ad una nuova avventura. Perché tutto sembra spingervi ad essere altrove.

Scorpione

Lasciate che qualcuno decida di fare, iniziando una nuova avventura o immaginando un percorso alternativo. Non cercate di fargli cambiare idea o di rallentarlo.

Sagittario

Dovreste avere più fiducia e comprensione in certe persone, così da accettare alcune scelte, da non opporvi a chi vuole fare diversamente da come vorreste.

Capricorno

Tempo di dimostrare la vostra intelligenza, quella che non rinuncia mai, e per nessun motivo, ad una certa precisione. Fate ogni cosa come si deve, senza prendere scorciatoie.

Acquario

Davvero dovreste decidere di fare qualcosa di divertente, immaginando di movimentare questo presente con ironia, con leggerezza e qualcosa di interessante.

Pesci

Non perdete l’occasione, che il cielo vi offre, per decidere qualcosa che riguardi la casa e le persone che abitano insieme a voi. Perché la Luna vi spinge a farlo ora.