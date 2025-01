Ariete

Riuscirete a trovare spunti e speranze anche là dove non sembrano essercene, anche quando tutto sembra remare contro. Una forza d’animo che vi premierà.

Toro

Urano riparte da voi, dal vostro segno, inaugurando un nuovo tempo che dovrà concludere, concretizzare. Siete pronti a stabilire un nuovo patto con il cambiamento?

Gemelli

Provate a trovare anche in chi sbaglia o non spiega una fonte di ispirazione. Cercate il senso delle cose anche là dove non penserete di trovarlo, vi stupirete.

Cancro

Anche se Marte e la Luna vi renderanno piuttosto restii e poco disposti a cambiare, ecco che il nuovo look di Urano vi stregherà facendovi di nuovo sognare un po’.

Leone

Giove e il Sole si parlano, provano a capirsi e a collaborare. Per questo saprete cogliere spunti e consigli anche da quelle cose che apparentemente non funzionano.

Vergine

Qualcuno cerca motivi per reagire, per stare bene e per fare nuove cose. Qualcosa che dovreste apprezzare credendo, anche voi, in altre fortune. Avete bisogno di entusiasmo.

Bilancia

Non mancheranno le ragioni e gli aspetti per stare bene con il presente, per vivere un momento gentile e delicato, ma al tempo stesso ricco di promesse.

Scorpione

Urano ricomincia a funzionare nel punto opposto del cielo, e questo rappresenta per voi una piccola sfida. Dovete insomma ricominciare a lavorare ad un rapporto, alle relazioni.

Sagittario

A volte l’entusiasmo e la voglia di farcela possono fare miracoli. Userete la migliore energia vitale per farvi perdonare i soliti dubbi, quelle esitazioni a cui siete abituati.

Capricorno

Non saprete riconoscere subito il senso di un Urano che ricomincia a cambiare, a crescere. Datevi il tempo di capire le nuove possibilità di un cielo che vuole evolvere.

Acquario

Urano riprende a camminare, ma voi non sembrate apprezzare la sua decisione. Convincetevi invece che si avvicini un tempo fatto di rivoluzioni, di nuove promesse.

Pesci

Momento da dedicare ad una certa consapevolezza, alla voglia di usare la vostra immaginazione per godervi il sogno, per stare bene con la fantasia. Senza sensi di colpa.