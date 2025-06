Ariete

Venere se ne va per andare altrove a cercar amore. Per questo sentirete un po’ meno vicine certe persone, quei rapporti che allentano un po’ la presa. Pazienza.

Toro

Venere arriva nel vostro segno ed è subito festa, subito voglia di fare di meglio contando su un’energia migliore, sul pianeta che più vi piace e vi aiuta a dare il massimo.

Gemelli

La Luna dialoga con quel Mercurio che abita nel tuo segno, per questo emozioni e pensieri, per una volta, sapranno andare d’accordo, aiutandovi a fare grandi cose.

Cancro

I sogni si vestono di una ritrovata bellezza, di una luce speciale a cui diventa difficilissimo non credere. Cedete ai pensieri migliori, a quelle speranze cariche di sentimento.

Leone

Il lavoro chiede di più e di meglio, ma Marte spinge sempre e ancora in direzione della passione, della libertà di energia. Inventatevi un modo per vivere al massimo gli impegni.

Vergine

Avete ragione di preoccuparvi per qualcosa di pratico, di prestare attenzione a qualcosa che non vi quadra. Anche stavolta avrete ragione di essere puntuali e puntigliosi.

Bilancia

Venere si sposta rendendovi finalmente forti e capaci di proteggere le vostre idee, le intenzioni. Intanto la Luna vi aiuterà a vivere emozioni che funzionano.

Scorpione

La nuova opposizione di Venere pone qualche sfida in più per l’intenso Scorpione. Dovrete insomma dedicare maggiore attenzione e ascolto a qualcuno.

Sagittario

Coinvolgete una persona in un vostro progetto, anche in una piccola iniziativa che potrebbe consolidare e far crescere il vostro rapporto. Siate inclusivi.

Capricorno

Bellissima questa Venere che si fa amica. Questa energia che vi aiuterà a fare ancora meglio in ogni ambito, a gestire e risolvere molto bene. Mentre gli altri pensano.

Acquario

Contate su Mercurio e sulla Luna, pianeti amici e capaci di farvi trovare un raro equilibrio tra pensieri e sentimenti. Per questo saprete apprezzare il vostro presente.

Pesci

Il modo che avete di dire e di comportarvi si carica di una nuova bellezza, di una diversa capacità di seduzione. Saprete conquistare le persone che saranno con voi.