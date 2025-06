Ariete

Il mese inizia con calde passioni, con il desiderio di vivere solo cose speciali, uniche, da ricordare. Succede perché la Luna saprà accendere e movimentare ogni cosa.

Toro

Date la preferenza alle situazioni intime, a quei contesti in cui la privacy sia la cosa che conta. Perché solo così riuscirete a migliorare la vostra intesa con chi amate.

Gemelli

Per una volta concedetevi il lusso dell’ottimismo, del poter fare ogni cosa liberamente, senza frenarvi, senza porre limiti alla fortuna. Ma solo con le persone giuste.

Cancro

Avrete una strana fretta di fare, di sentirvi costantemente impegnati in cose e piccoli compiti di casa. Un modo come un altro per impiegare la giusta energia.

Leone

Luna e Marte si danno appuntamento nel vostro segno per dare ancora più forza e vigore alle emozioni del momento. Per questo saprete ruggire, prendendovi la scena.

Vergine

Lentamente vi appaiono chiare tutte quelle cose che avevate perso di vista per un attimo. Per questo saprete sopportare di non controllare ogni cosa, di esservi sbagliati.

Bilancia

Un modo per dare ragione a quella Venere opposta? Parlare di sogni, aggiungere fantasia e speranza ad ogni parola, a tutto ciò che vorrete dimostrare.

Scorpione

Davvero quando le emozioni sono troppo alte, e puntano al massimo, diventa indispensabile saper chiedere un aiuto, domandare a chi vi può dare una mano.

Sagittario

Non preoccupatevi di essere forse molto impulsivi, passionali e diretti. Perché questo cielo preferisce le cose intense, quelle che non si aspettano favori.

Capricorno

Non siate timidi con chi ha in mente grandi cose, con chi non si accontenta e chiede di più, di meglio al presente. Al contrario, lasciatevi coinvolgere in ciò che vi piace.

Acquario

Sentitevi liberissimi di esprimere passioni e interessi, di coinvolgere liberamente certe persone nelle cose che vi piacciono. Perché vi porterà fortuna.

Pesci

Vi verrà facile dedicarvi a cose e persone di casa, dando il massimo e prendendovi cura anche dei più piccoli particolari. Per questa volta vi piace così.