Ariete 21/3 — 20/4

Venere se ne va portando con sé ricordi e occasioni che ti avevano convinta ad amare. Ora c’è bisogno di costruire, dimostrando nei fatti fino a dove sei disposta a spenderti. Intanto concentrati sulle cose e sulle persone di casa, dedicando amore e tanta attenzione.

Toro 21/4 — 21/5

Giugno ti fa il suo primo regalo consegnandoti Venere, il pianeta che insegna la seduzione e muove la tua forza migliore. E poi Giove ti porta grande fortuna con tutto ciò che si vede, che puoi toccare. Prenditi tante piccole rivincite con il cuore, con gli amori.

Gemelli 22/5 — 21/6

Giove e Mercurio lasciano il tuo segno facendoti subito sentire in dubbio. Sarai infatti molto più attenta, sempre pronta a chiederti se stai facendo bene oppure no. Per poi accorgerti che sono solo gli scherzi delle stelle. Non essere troppo esigente con te stessa.

Cancro 22/6 — 22/7

Davvero un cielo speciale, quello delle grandi occasioni. Mercurio entra nel tuo segno, portando però con sé anche Giove. Logica e fortuna si fanno improvvisamente vicine, tanto che ti senti molto più capace di brillare. Fai subito grandi progetti.

Leone 23/7 — 22/8

Una calda Luna Piena ti spinge a fare qualcosa che davvero ti piaccia e che ti dia soddisfazione, andando oltre la noia e le solite cose. Mettici coraggio, convinciti di meritare una coccola, un premio. Usando però l’intensa complicità di quel Marte vicino.

Vergine 23/8 — 22/9

Davvero un piccolo miracolo nel tuo cielo: Giove e Mercurio saranno vicinissimi, consentendoti di voltare pagina insieme alla persona giusta, a chi ami. Ti farà sempre compagnia il caldo abbraccio di chi condividerà con te ogni gesto e pensiero.

Bilancia 23/9 — 22/10

Ora che Venere non è più una complicazione o una sfida, ritrovi la giusta armonia con tutto, anche negli incontri. Poi, insieme a Giove, avrai voglia di pensare a qualcosa di grande e di importante da vivere nei prossimi mesi. Abbraccia un futuro promettente.

Scorpione 23/10 — 21/11

Non preoccuparti se in questo momento Venere ti chiede molto o se qualcuno si aspetta tanto da te. Giove e Mercurio passano dalla tua parte, consentendoti di fare grandi cose, dare il meglio e il massimo. Per una volta fidati della luce buona delle stelle.

Sagittario 22/11 — 21/12

Davvero una settimana importante, che fa la differenza. Perché la Luna Piena illuminerà il tuo segno, aiutandoti a capire che qualcosa è cambiato, in meglio. Ora che Giove e Mercurio non ti sfidano più, è facile ritrovare l’entusiasmo per amare e stare con chi vuoi.

Capricorno 22/12 — 20/1

Ami le sfide, poter dimostrare che ce la fai, che sei più forte. Per questo affronti le nuove opposizioni di Giove e Mercurio con lo spirito migliore. Tanto poi Venere saprà suggerirti gli spunti giusti e guidarti verso i risultati che contano. Muoviti sicura di poter vincere.

Acquario 21/1 — 19/2

Utilissima Venere che, dalla quadratura, ti aiuterà a percepire calore e bellezza tra le cose più intime, con quelle persone che sanno come farti sentire preziosa. Metti da parte i grandi progetti e le idee che vanno lontano, per celebrare solo le piccole cose.

Pesci 20/2 — 20/3

Questo cielo ti insegna a credere nuovamente nell’amore e a impegnarti in tutto ciò che costruisce, che ti dà slancio e motivazione. Giove e Mercurio sono al tuo fianco e faranno favori al cuore, non ti resta che amare a perdifiato, senza pensarci su.