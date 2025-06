Ariete

Marte e Mercurio amoreggiano, rendendo per voi facile e spontaneo ogni pensiero, ogni sforzo della mente. Tempo di capire, di fare domande, di non accontentarsi.

Toro

Giove vi aiuterà a ritrovare sicurezza e un certo slancio con le persone, con certe situazioni in pubblico. Dunque non preoccupatevi troppo dei dettagli e iniziate a brillare.

Gemelli

Non solo Mercurio vi concede una mente forte e decisa, ma Marte, connettendosi ai vostri pensieri, farà si che possiate sempre esprimervi in modo chiaro e convincente.

Cancro

Potrete concedervi piccoli atti di coraggio, azioni decise e dirette che non vadano troppo per il sottile. Questo perché non mancherà mai al vostro fare la giusta logica.

Leone

Vi verrà naturale impegnarvi e combattere in nome di un desiderio, della voglia di ottenere qualcosa che vi sta a cuore, che vi piace. Tempo di agire per voi stessi.

Vergine

Qualcosa vi spinge ad emergere, facendo sempre la vostra parte, non mancando mai di esserci quando serve. Forse una forza nascosta che vi renderà però speciali.

Bilancia

Capite che certe realtà e che certe dinamiche stanno cambiando a vostro favore, rendendovi più forti e meno esposti agli umori di qualcuno. Per questo godrete di ottimo umore.

Scorpione

Provate a dialogare meglio, e veramente, con chi si impegna, con chi sta facendo qualcosa che non capite. Perché, probabilmente, scoprirete qualcosa di interessante.

Sagittario

Arricchite questo momento di una bellezza speciale, di quell’armonia che può fare miracoli, rendendo ogni cosa migliore, unica. Siate generosissimi con i sentimenti.

Capricorno

Potreste essere interessanti da uno strano e improvviso ottimismo, dalla voglia di credere di più nelle occasioni del presente. Un piccolo segreto di Venere, della fortuna.

Acquario

Saprete dimostrare una passione che pensa, che trova in sé stessa un senso e uno scopo. Dimostrando che ogni cosa, per l’Acquario, arriva dalla mente, dalla comprensione.

Pesci

Avrete voglia di fare, di scommettere, di prendervi qualche rischio perché sentite che qualcosa sta per migliorare. Seguite l’istinto, annusate il terreno, non potete sbagliare.