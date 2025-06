Ariete

In questo periodo avete tanto da dire, da condividere e da dimostrare. In questo inizio di mese non sarete insomma semplici spettatori, bensì protagonisti.

Toro

Sarà la Luna, in posizione amica, a farvi ritrovare energia e voglia di vivere, a farvi sentire un po’ meno soli rispetto a queste stelle spesso distratte, poco attente.

Gemelli

Non lasciatevi guastare la forza del momento da piccole questioni pratiche, dagli impegni che possono benissimo essere rimandati a domani. Godetevi ogni cosa.

Cancro

Vi piacerà parlare e comportarvi in modo garbato e misurato, probabilmente per non infastidire chi non trova risposte, chi non si sente soddisfatto.

Leone

In questo periodo le stelle vi amano, rendendovi intensi e ricercati. Date quindi libero sfogo alla vostra migliore energia, a quella luce che non smette di accendervi.

Vergine

Nonostante la vicinanza della Luna vi faccia preferire le situazioni tranquille, spesso dovrete confrontarvi con impegni e cose che si aspettano il massimo. Peccato.

Bilancia

Potrebbe forse essere arrivato il momento di parlare chiaramente di un problema, di qualcosa che non vi piace e che disturba una relazione. Avete buone possibilità di riuscirci.

Scorpione

Vi prenderete cura di una persona amica, capendo i suoi problemi o i desideri, facendo qualcosa di concreto che vi renda subito tra gli amici più preziosi.

Sagittario

Davvero tante le opposizioni del momento, le questioni da gestire, ma per fortuna Marte non smette di restare al vostro fianco. Dandovi tutta l’energia che vi serve.

Capricorno

Certi pensieri e considerazioni, da condividere, saranno forse la cosa che più di ogni altra vi avvicinerà a certe persone, al cuore e alla mente di qualcuno.

Acquario

In lieve calo le emozioni, ma non anche la voglia e la possibilità di vivere qualcosa di divertente, qualcosa che sappia portare bellezza e un po’ di magia al presente.

Pesci

L’opposizione lunare vi ricorda di tutte quelle cose che pesano, che non smettono di complicare la vostra energia. Prendetevi un momento per riflettere su cosa fare.