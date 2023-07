P roprio quando gli entusiasmi del Sole si caricano di luce e di calore, ecco che Venere si fa dubbiosa. Andiamoci piano con la sensualità”



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Il Sole accende in te la voglia e il bisogno di esprimere ogni emozione, di sentirti ancora più libera di fare, di vivere occasioni e proposte. Non accetterai nulla che ti limiti, che ti impedisca di andare dove vuoi. Rispetta però anche i dubbi e le timidezze di chi ami per non creare strane tensioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Giove e Urano, nel tuo segno, fanno il tifo per un presente più attivo, per piccoli cambiamenti o rivoluzioni interiori. Chiediti però se ti senti pronta a mettere tutto in discussione o non preferisci rimandare celebrando una calma estiva che ti coccoli e ti regali piccoli piaceri preziosi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sole e Mercurio, dalla tua terza casa, ti rendono davvero capace di esserci, di dire e di esprimere ogni pensiero, velocemente. Ben vengano dunque i discorsi estivi, le parole notturne. Solo domenica prova a non esagerare per non lasciarti andare a qualcosa che non sarebbe capito, apprezzato.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Il Sole cambia di segno e tu ti senti più tranquilla. Perché non hai bisogno di splendere o di fare, accordandoti con un mood molto estivo, con tempi lenti e parole gentili. Qualcosa che rilasserà anche certi rapporti, che ti farà sentire bene anche quando non ti impegni. Finalmente goditela.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Benvenuto Sole, energia estiva che ti porta in dono entusiasmo, forza vitale e il bisogno di pensare in modo chiaro. Se stai progettando le vacanze, non c’è momento migliore per partire. Venere fa le valigie con te dicendoti che è tempo di silenzi e divertimento, di coccole e belle esperienze.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Il tuo luglio diventa improvvisamente impaziente, bisognoso di fare, di vederti attenta a situazioni e realtà. Tu però proverai una nuova sensazione di libertà estiva vissuta senza mai correre, trovando i giusti modi e i tempi migliori per accogliere l’estate con le sue vaste fantasie.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sarà una settimana che ti aiuterà a fare chiarezza, ad usare meglio le tue qualità, in modo più leggero e consapevole perché sai ciò che vuoi, che preferisci. Venere diventa però retrograda spiegandoti che i sogni a volte sono confusi, che non sempre ti puoi fidare di quello che dicono.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Sole e Venere ti domandano una nuova attenzione rispetto alle cose da fare e alle persone che coltivano dubbi rendendoti ancora più preziosa, più importante. Sfida la voglia di non pensare a nulla e prova a risolvere un problema. Sii generosa, perché solo tu puoi arrivare alla soluzione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

I pianeti ti spingono a chiedere di più a te stessa e all’estate, anche se a volte hai la sensazione che lo facciano in modo confuso, disordinato. Tu non perdere la bussola. È il momento giusto per esibire il tuo solido coraggio, il tuo amore per un’avventura che perda di vista la realtà.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

I tuoi dubbi e le tue esitazioni, in questo momento, sono messe in luce dai pianeti, da quelle energie che ti spingono a chiarire ogni cosa, a non coltivare troppi sospetti o insicurezze. Divertiti a sfidare una stagione ricca, un tempo che può farti volare un po’ più in alto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Questa settimana ho una domanda per te: c’è qualcuno che ti è vicino e che ha bisogno di sognare, di rischiarare i suoi pensieri con una fantasia gentile? Se la risposta è sì, restagli accanto, aiutalo. Ma aiuta anche te stessa: scavalca i dubbi di Saturno e vivi, per davvero, il presente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Facile cadere nella trappola di chi ti vorrebbe più agile, più decisa e soprattutto sempre libera. Domandati piuttosto se davvero ti puoi permettere certe velocità, se magari i dubbi di Saturno non rischiano di farti compiere scelte sbagliate. Impara a distinguere l’impazienza dalla fantasia.