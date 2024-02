O roscopo di giovedì 15 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Oggi vi piacerà sentirvi capaci di tante cose, fare e inventare senza paura di sbagliare, senza niente che ve lo impedisca. Non usate troppo la logica.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Questa Luna, nel segno, vi aiuta davvero a pensare in grande, a immaginare cose nuove e interessanti ma destinate a durare, a funzionare. Bellissimo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcosa potrebbe disturbare il vostro giovedì, forse instillando in voi dubbi e strani pensieri che dovreste invece contrastare, perché non hanno senso.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Un giovedì fatto apposta per i sogni, per convincersi di poter fare di più e di meglio con qualcuno che amate. Tempo di scaldare il cuore con le speranze.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Oggi qualcuno sembra andare d’accordo con il vostro modo di fare e di lavorare, per questo sarà un giorno utile e fortunato se dovete chiedere una mano.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Compito del giovedì: imparare a fidarsi un po’ meno di voi stessi per aprire mente e cuore alle proposte degli altri. Ce la potete fare? Le stelle dicono di sì.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Dite di no ad una logica che finge di inventare per dare invece retta a chj oggi sembra avere le idee decisamente più chiare e fare di meglio. Stavolta è così.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Luna e Giove, in opposizione, oggi vi sfidano a comunicare meglio e di più con le emozioni, lasciando aperta la porta dei sentimenti. Pensate in grande.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Giornata ideale per risolvere e sistemare tutte quelle piccole cose che di solito rimandate, accantonate. Dedicate il giovedì a fare ordine, a sistemare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Ottimi gli equilibri di oggi, quell’energia che vi consente di andare oltre le solite cose per incontrare piccole fortune. Avrete voglia di dire, di parlare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Per oggi Mercurio non vi serve, la logica non sempre funziona. Meglio piuttosto guardarvi intorno per scoprire idee e emozioni che fanno grandi cose.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Oggi riuscite a calare i rigori di Saturno in parole dolci e gentili, in un modo di fare che saprà convincere tutti. Usate questa occasione per fare qualcosa.