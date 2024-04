Oroscopo di lunedì 1 aprile

O roscopo di lunedì 1 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Nonostante i nuovi dubbi della mente – per colpa di un Mercurio che sbanda – oggi la Luna vi aiuterà a non perdere mai il controllo della situazione. Non vi sbagliate.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Forse qualcuno sta prendendo un po’ troppo sul serio qualcosa, forse perché non si fida o non capisce. Voi invece non rinunciate alla leggerezza delle cose.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Aprile inizia con un certo caos, con una nuova confusione causata dai problemi di Mercurio. Dunque non chiedete troppo a voi stessi e aspettate di capire.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcosa, sul lavoro, non vi è troppo chiaro, non vi quadra. Meglio però non dare la colpa a nessuno e aspettare che tutto si chiarisca, si risolva.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Mercurio diventa retrogrado imponendovi calma e prudenza con le azioni, con le spese e con gli sforzi in genere. Non investite energie in qualcosa che forse non funziona.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Tenete conto del nuovo caos di Mercurio, di quei dubbi inutili ma importanti che le stelle portano a galla. Non è il momento per dire e per chiarire.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Attenzione a come verranno capite e interpretate certe vostre parole, i discorsi che farete, perché oggi qualcuno non gode di grande logica o di chiarezza.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna sembra incoraggiarvi nell’esserci, nell’apparire per fare sempre, e orgogliosamente, la vostra parte. Non è il momento di rinunciare o di nascondersi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Davvero, da questo momento, qualcuno smette di capire, di parlare, di esprimere una logica normale. Tenetene conto e non fate affidamento su persone a cui chiederete una mano.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La Luna entra nel vostro segno per instillarvi fiducia, per convincervi a non rinunciare a niente ma, al contrario, ad essere ancora più forti e combattivi. Senza paura.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Vietato credere in tutto ciò che vi sarà detto o promesso, meglio invece filtrare, con la logica, le parole che sentirete, quello che vi prospetteranno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Non è la giornata migliore per fare, per spendere o per investire. Non per colpa vostra, ma per colpa di chi magari vi consiglierà sbagliando, dicendo cose non vere.