Oroscopo di lunedì 8 aprile

O roscopo di lunedì 8 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Oggi la Luna rinasce proprio dal vostro segno, rendendovi tra i principali protagonisti della giornata. Sarete pronti per decidere, capaci di prendere certe responsabilità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Capite che qualcosa si muove senza che voi, però, possiate fermarla o condizionarla. Dunque accettate che tutto accada, non fate a pugni con il destino.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il novilunio vi renderà sensibilissimi ai sogni, alle occasioni e alle possibilità che il presente vi offre, vi regala. Non sprecate nemmeno un istante di questo giorno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

C’è bisogno di rivedere qualcosa con il lavoro, con il vostro modo di fare e di impegnarvi. Dovrete forse ripartire da qualcosa per migliorare un metodo, un percorso.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Amica e potente questa Luna Nuova che rinasce in buona posizione. Un vero e proprio invito nel ridare la giusta importanza a tutto, a smettere di trascurare qualcosa.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Incoraggiate qualcuno nel prendere una decisione, fatelo incoraggiando e spiegandogli perché andrà tutto bene, perché ne vale la pena. Sarà una ottima azione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Qualcuno oggi si sente in dovere di cambiare certe regole, di fare qualcosa di concreto per differenziare il suo presente, per mutare certe situazioni. E voi siate comprensivi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Forse è arrivato il momento di impegnarvi per qualcosa di piccolo ma importante, per un compito che non amate ma che vi serve a stare meglio.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Provate ad impostare il vostro presente in modo più simpatico e divertente, lasciate correre la fantasia e aggiungete bellezza in ogni cosa, in ogni dettaglio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Tempo di decidere qualcosa che riguardi la casa o le persone che vivono insieme a voi. Meglio dunque decidere a livello intimo e personale, per poi sentirvi a posto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Sembra essere arrivato il momento di ammettere qualcosa, di dire apertamente come stanno le cose. Perché i silenzi non servono più, non hanno più alcun senso.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Decidete di rinunciare alla vostra pigrizia per passare all’azione, per fare concretamente. Accettando un passaggio da questa giovane Luna che vi porterà fortuna.