Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non sempre il vostro tono emotivo sarà ottimale, sarà quello che avreste voluto. Dubbi e sospetti rischiano, infatti, di complicare il vostro rapporto con il presente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Certe preoccupazioni di tipo pratico e professionale oggi sembrano rallentare le vostre azioni, i vostri progetti. E non sempre sarete aiutati da qualcuno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Attenzione a non essere troppo esigenti o carichi di aspettative rispetto ad una persona che, in realtà, appare molto meno concentrata. Non date niente per scontato.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Per poter davvero decidere di cominciare qualcosa di pratico, dovrete prima provare a chiarire qualcosa che complica le vostre iniziative, le vostre proposte.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Plutone non è un’energia amica. Al contrario, dovrete usare tutto il vostro coraggio per impedire ad uno strano pensiero di guastarvi il momento. Siate chiarissimi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Una questione non troppo importante rischia di guastarvi la qualità del momento. Impeditelo convincendovi che non tutto merita così tanta attenzione o cura.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Qualcuno potrebbe non essere di ottimo umore, e senza una ragione precisa o apparente. Dunque non preoccupatevi e aspettate che la cosa passi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Potrebbero esserci problemi di intesa e di comunicazione con certe persone a voi vicine. Meglio non avventurarsi in discorsi troppo complessi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Attenzione a non ferire qualcuno con le vostre parole, con espressioni o reazioni che potrebbero essere interpretate non troppo bene. Prudenza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Evitate di fare le cose troppo velocemente o senza aver informato alcune persone. Urano oggi non vi aiuterebbe ad avere fortuna con la velocità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcuno sembra coltivare strani pensieri e qualche dubbio che finirà, inevitabilmente, per allontanarlo da voi. Siate comprensivi ma senza insistere.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Inutile provare a capire o intuire il perché di uno strano comportamento da parte di qualcuno. Perché probabilmente non esiste un motivo, una causa.