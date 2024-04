Oroscopo di sabato 13 aprile

O roscopo di sabato 13 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ancora una giornata dalle parole e dalle azioni intelligenti, precise, capaci di risolvere e di raccontare. Ancora una giornata in cui il caos non avrà voce.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Oggi riuscirete a fare ogni cosa in modo completo e preciso senza metterci troppo impegno, senza sforzo o fatica. Perché le stelle vi suggeriscono le risposte.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Questo cielo vi rende piuttosto ambiziosi, molto concentrati sulle cose che contano, su tutto ciò che è importante, che ha un peso. E niente vi impedirà di fare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Oggi non apprezzerete affatto chi o cosa vive d’approssimazione, quelle persone che non chiariscono, che raccontano mezze verità. Oggi siete in vena di verità.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

A volte i sogni sanno essere ancora più concreti delle azioni. A volte immaginare implica uno sforzo di chiarezza, proprio ciò che farete in queste ore.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Impossibile non ascoltare una Luna troppo alta per tacere. E le vostre emozioni parlano di un giorno in cui vorrete fare ogni cosa come piace a voi, senza eccezioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Si sa che siete persone sensibili all’ordine come forma di estetica, di armonia. E oggi amerete vivere nella logica, vicini ad una chiarezza che vi farà sentire a posto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Qualcuno oggi si preoccupa di fare le cose per bene, senza sbagliare, ma voi la pensate diversamente. Per lo Scorpione la giornata sarà un momento libero, leggero.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Raccogliete la sfida di accontentare qualcuno in vena di grande chiarezza, senza deludere persone che esigono il massimo da voi. Una scommessa forse divertente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Avete deciso di vivere un’altra giornata che si impegna, che fa concretamente, che non si distrare. Perché la tenacia non vi manca, perché siete persone serie.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Per voi il divertimento può e deve essere anche intelligente, deve poter stimolare le idee, le azioni. Per questo oggi amerete rilassarvi ma tenendo accesi i pensieri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Forse certe situazioni hanno bisogno di concretezza, di una mente lucida e obiettiva che sappia capire per risolvere, per semplificare. Fate uno sforzo.