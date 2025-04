Ariete 21/3 — 20/4

Il cielo ti propone uno scambio: perderai il Sole ma guadagnerai Mercurio. Significa che metterai più testa e meno cuore in ciò che farai, così da vivere in modo logico i rapporti e le complicità del caso. Un consiglio? Non esagerare o rischi di stancarti.

Toro 21/4 — 21/5

Inizia la tua stagione, un periodo che ti celebra e ti festeggia. E, proprio per coccolarti, decidi di non dare retta alle passioni frettolose di qualcuno, prendendoti il tempo che ti serve e facendo tutto con calma. Non devi dimostrare niente a nessuno, tranquilla. Hai bisogno di lasciarti

Gemelli 22/5 — 21/6

Hai bisogno di lasciarti andare, di immergerti nei sogni e nelle fantasie che ti aiutano aiutano a sperare nella fortuna. Fai andare, di immergerti nei a chiarezza tra mille dubbi, per poi accogliere tutto in modo migliore. Non fermarti alle apparenze, non accontentarti della logica che ti annoia.

Cancro 22/6 — 22/7

Il tuo tono vitale e personale si fa decisamente più gentile e tranquillo. Dopo molti mesi, infatti, Marte finisce di agitare i tuoi giorni, restituendoti una nuova serenità. Il Sole, intanto, riporta luce ai sogni e a quei pensieri che ti distaccano dalla fatica.

Leone 23/7 — 22/8

Marte irrompe sulla scena portando scompiglio ed emozione nel tuo presente: ti lascerai alle spalle una certa noia e un immobilismo che ti aveva stancata. Preparati a vivere per davvero ogni momento, a dimostrare più passione e tanto prezioso entusiasmo.

Vergine 23/8 — 22/9

Hai solo bisogno di un po’ di silenzio, di ritrovare pace e leggerezza per fare ordine e e tra i pensieri. Ora che Mercurio non ti spinge più a parlare, concediti tanti momenti di riflessione, spazi in cui gli altri non entrano. Senza avere paura dei pensieri profondi.

Bilancia 23/9 — 22/10

Ti sentirai un po’ meno coinvolta in tutto, meno in dovere di dimostrare passione e interesse per certe persone. Per questo vorrai cambiare gli equilibri, inseguendo sogni e fantasie che, in qualche modo, ti renderanno più simile a chi ami, a chi ti piace.

Scorpione 23/10 — 21/11

Marte e il Sole hanno deciso di metterti alla prova, di misurare la tua vera forza e la tua passione. Non dare troppa importanza a certe regole o abitudini, muoviti liberamente, sempre pronta a credere alle novità e a inventarti risposte e occasioni per stare bene.

Sagittario 22/11 — 21/12

Ora a che Mercurio ti aiuta a trovare nuove intese con chi ami, ti verrà facile dare ragione a Marte e alla sua voglia di cose intense e coraggiose. Lascia che siano le stelle a guidarti e concediti la giusta passione, sapendo che farai ciò che serve e che osare ti premierà.

Capricorno 22/12 — 20/1

Le energie e le fortune del tuo cielo sono in ripresa, tanto che potrai contare su mille favori da parte delle stelle. Tutto sembra farsi meno faticoso, più calmo e più simile al tuo modo di pensare. Solo fai in modo che situazioni e impegni si adattino al tuo stile.

Acquario 21/1 — 19/2

Dovrai dire addio a una certa pigrizia, per metterti in gioco e per dimostrare più passione a chi ti osserva e ti vuole bene. Non lasciare mai che le tensioni ti coinvolgano, e non reagire alle provocazioni. Anzi, dovresti ignorarle e non farle più tue.

Pesci 20/2 — 20/3

Non avere paura di mostrare chi sei, di esprimere i tuoi gusti e le tue debolezze. Puoi contare sulla simpatia e sulla complicità delle persone intorno a te, e non ci sarà alcun bisogno di cambiare per nascondere qualcosa di importante. Muoviti con naturalezza.