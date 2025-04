Ariete 21/3 — 20/4

Dovrai dimostrare un coraggio speciale per non dare soddisfazione a Plutone, che cerca di fermarti e complicarti i pensieri. Affidati a una Luna giovanissima per prendere una decisione, lasciandoti alle spalle ogni paura e facendo tacere i soliti dubbi.

Toro 21/4 — 21/5

Ci sono momenti che, come maestri, ci insegnano a riprovarci con calma, precisione e voglia di fare meglio. Venere si confronta con Saturno, mostrandoti di cosa hai bisogno per fare di più. E poi la vicina Luna Nuova ti suggerirà le mosse giuste per non sbagliare.

Gemelli 22/5 — 21/6

Sarà bello alternare il volume dei sogni a una concretezza con cui dovrai fare delicatamente i conti. Vivrai sotto un cielo che ti concederà momenti di spensieratezza, richiamandoti però anche alla precisione. Per fare tutto per bene, con la testa.

Cancro 22/6 — 22/7

Si sa che sei sensibilissima alla Luna, il tuo pianeta. E per questo sai che è arrivato il momento di credere in un sogno, di fare qualcosa per avvicinarti alla fortuna. Ascolta la Luna Nuova, che ti chiede solo di avere fiducia e di ritrovare la passione per il futuro.

Leone 23/7 — 22/8

Proprio ora che il cielo ti chiede di essere più decisa e intraprendente, ecco che Marte si scontra con i nuovi dubbi portati da Plutone. Così dovrai fare uno sforzo per non cedere a chi cerca di farti rinunciare. Non devi rimandare, vivi adesso.

Vergine 23/8 — 22/9

Dopo aver chiarito qualcosa di importante, potrai finalmente goderti il lusso di non dover più dimostrare niente a nessuno. Ti piacerà goderti un po’ di silenzio, senza farti complicare il presente da questioni inutili. Non scendere a compromessi, proteggiti.

Bilancia 23/9 — 22/10

Sei una persona capace di prendersi le sue responsabilità, perché sai distinguere ciò che conta davvero. Venere ti metterà in connessione con mille impegni, ma avrai sempre la forza di scegliere come agire, rispettando le giuste priorità. Un vero esempio per tutti.

Scorpione 23/10 — 21/11

Dovresti decidere di collaborare con una persona, accettando un invito o un’iniziativa. Prendi una posizione chiara per non lasciare nulla in sospeso, e fallo anche se ciò ti richiederà di sfidare qualcuno o di assumerti un piccolo rischio. Sei coraggiosa.

Sagittario 22/11 — 21/12

È il momento di concentrarti sulle piccole cose, quelle che forse non ti regalano grandi emozioni ma che, in qualche modo, ti fanno sentire più forte e tranquilla. Conta però su Venere e su una gentilezza speciale, che ti aiuterà a fare meglio ciò che pensi sia importante.

Capricorno 22/12 — 20/1

Dovrai decidere da che parte stare sul lavoro, anche se sai che prendere una posizione potrebbe avere delle conseguenze. Per fortuna, il novilunio ti dà la possibilità di inventarti qualcosa di nuovo che ti aiuti a superare ogni blocco e risolvere ogni problema.

Acquario 21/1 — 19/2

Avrai voglia di celebrare certe dimensioni intime che ti sfuggono un po’ di mano, facendoti coccolare dagli affetti di casa. Metti da parte la fretta e il bisogno di fare tutto, ritagliandoti tanti attimi solo per te. Hai bisogno di vivere anche cose autentiche.

Pesci 20/2 — 20/3

Con la partenza di Venere, le tue stelle fanno davvero silenzio, lasciandoti vivere un tempo tranquillo che ti aiuta a migliorare i pensieri. Usa questo cielo anche per riflettere sui dubbi di Giove, per chiederti se non sia il caso di considerare nuove convinzioni.