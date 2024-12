Rispecchiare la personalità e le passioni della persona cui è destinato: dovrebbe essere questo l’obiettivo numero uno di qualsiasi regalo. Anche a Natale. Di fronte alla lista dei regali vuota di idee, parti individuando i passatempi e gli interessi principali del destinatario. Quando il grado di conoscenza e frequentazione ti permette di superare questo primo step, ti trovi immediatamente già a metà del lavoro (altrimenti, ti tocca ripiegare su regali generici ma non scontati). L’altra metà consiste nella scelta del regalo effettivo, ed è qui che entra in gioco questa guida. Se il destinatario del tuo regalo ha un legame speciale con gli animali (tipo che s’intenerisce tanto per un bassotto quanto per una foca o un koala), sorprendilo con un dono da vero pet-lover. Da quelli più pratici e utili – per l’amico a quattro zampe, ma anche per il suo padrone – a quelli più simbolici e dolci, ecco 15 regali pensati col cuore per chi condivide il suo affetto con gli animali.

Cosa regalare a Natale a chi ama gli animali?

Sostieni i progetti di conservazione e tutela della Natura acquistando i prodotti della Conservation Collection, con cui WWF celebra il Natale quest’anno. Comprende maglioni, capelli e sciarpe, tutti realizzati in 100% lana riciclata certificata GRS. Questa, beige, ha una fantasia natalizia unica, ispirata a una delle più iconiche specie a rischio: la tigre. Ma ci sono anche con orsi, lupi, tartarughe, elefanti e panda.

Pura dolcezza racchiusa in bicchieri di vetro soffiato: nella linea Ichendorf ispirata alla natura c’è anche questo set di 6 bicchieri da acqua, decorati con teneri animaletti mare e terra.

Nel commovente memoir Il suo odore dopo la pioggia Cédric Sapin-Defour racconta dei 10 anni trascorsi insieme al pastore bernese Ubac. «Una storia d’amore senza condizioni che mi ha elevato come essere umano». Consiglio: nella busta-regalo aggiungi anche qualche pacchetto di fazzoletti.

Non solo cani e gatti: sono milioni e milioni le specie animali esistenti al mondo, tutte speciali a modo loro. L’habitat di quelle in acetato di cellulosa di Solar Eclipse è il tuo beauty-case: sono mollette per capelli 100% riciclabili, dipinte a mano e le trovi a forma di scoiattolo, farfalla, piccione, leopardo, panda, coniglio, polpo, balena… Tutte bellissime: c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Se il destinatario del tuo regalo condivide la sua vita con un pet, regalagli la possibilità di costruire con lui un ricordo d’amore in più. Con questo set potrà stamparne e incorniciarne l’impronta, accanto a due fotografie. Quanta tenerezza!

Il koala che dice “lasciami dormire”, il panda che sussurra “abbracciami” o il bradipo che suggerisce “prenditela con comodo”? Scegliere una sola penna della famiglia Lovely Friends di Legami è impossibile: si aggiudica il primo posto nei pensierini più cute del Natale 2024.

Non un portasapone qualunque, ma un piatto di vetro prodotto con stampa serigrafica e realizzato a mano (il sapone Ambra è incluso!).

Le creazioni di artigianato contemporaneo di TA-DAAN sono semplicemente irresistibili. Collane, bracciali, anelli, ma anche piatti, portasapone, astucci e tappeti. Se non sai cosa regalare alla tua amica che ama gli animali, ti basta cercare nel loro sito la sezione “Regali per animal lovers” e il tuo problema diventerà sceglierne uno solo.

Da avere zero idee ad averne oltre trecento, perché tanti sono i poster a tema animali in vendita sul sito di Desenio. Questo, che raffigura un leopardo stilosissimo su sfondo arancione, non si può che definire extra cool.

Non è Natale senza il Christmas Jumper, il maglione natalizio che molti definirebbero “imbarazzante” senza esitare. Sfidali a fare altrettanto di fronte a questo: natalizio e “canino” al punto giusto, 0% cringe 100% tenero.