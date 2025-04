Che l’avere con sé un cane o gatto può portare notevoli benefici alla propria vita sotto molteplici punti di vista non è di certo una novità. Ma forse non tutti sanno che questo non accade solo di giorno, mentre li si coccola, li si accudisce o semplicemente li abbiamo accanto durante le nostre faccende quotidiane, ma succede anche di notte. Dormire con il vostro animale, infatti, è una scelta di puro benessere, sia per voi che per loro.

Uno scambio reciproco di amore e protezione davvero unico e di cui noi, diciamolo chiaramente, siamo i maggiori beneficiari. Ma cosa accade davvero durante la notte e perché dormire con il vostro animale è la scelta migliore che possiate fare per il vostro benessere e per migliorare ancora di più la qualità della vostra vita?

Dormire con gli animali

Arriva la sera, avete finito la vostra beauty routine, vi siete appena coricate nelle fresche e profumate lenzuola del vostro letto, avete trovato la giusta posizione per rilassarvi e bum, con un salto il vostro compagno di vita peloso vi salta sul letto, prendendo il suo posto accanto ai vostri piedi.

Chi ha un animale domestico avrà vissuto questa scena almeno un milione di volte, un vero e proprio rito a cui, in effetti, è difficile rinunciare. Comprensibile visto che dormire con il vostro animale non è solo un gesto dolcissimo, ma porta con sé anche un numero elevato di benefici, che ne siate consapevoli o meno, ma anche una serie di accortezze e di possibili inconvenienti.

Dormire con gli animali: i numeri

Chi ha o ha avuto in casa un animale domestico sa che diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia. Rispetto al passato, ora i proprietari trascorrono molto più tempo a stretto contatto con i loro amici a quattro zampe, il che, spiegano gli esperti, comporta un miglioramento della salute, del contatto sociale, dell’attività fisica e di una diminuzione della percezione della solitudine. Ma su un aspetto gli amanti degli animali si dividono: possono dormire nel letto con noi? Una ricerca ha mostrato che dei circa 90 milioni di famiglie europee che possiedono almeno un animale domestico, il 45% dei cani e il 60% dei gatti sono ammessi sul letto e il 18% dei cani e il 30% dei gatti dormono con il loro proprietario sotto le coperte.

Dormire con gli animali: i benefici

Certo, esattamente come gli umani (e quindi come voi stesse/i o il vostro/a partner), anche gli animali si girano durante la notte in cerca di una posizione più comoda, fanno sogni e russano o si svegliano perché hanno bisogno di bere. Nulla a cui non si è già abituati se si condivide il letto con qualcuno ma che di fatto, a parte questi piccoli inconvenienti, ha anche moltissimi vantaggi.

Nonostante, quindi, ci siano delle ragioni per cui dormire con il vostro animale può voler dire avere maggiori interruzioni del sonno, è chiaro che questo non va a superare la sensazione di benessere che si prova nel farlo.

Dormire con il vostro animale, infatti, può:

donare una grande sensazione di protezione e sicurezza;

e sicurezza; aiutare a sentirsi meno soli;

aumentare la sensazione di essere coccolati ;

; aiutare a tranquillizzare e a far sentire più calmi, e questo avviene grazie al ritmo di respirazione (in particolare dei cani) e delle fusa dei gatti.

Tutte sensazioni e stati d’animo che ci accompagnano durante la notte e che perdurano nel corso della giornata. E che quindi vanno ad aumentare la sensazione di benessere generale durante tutta la propria quotidianità.

I benefici per gli animali

Ma quali sono i benefici per loro? Ovviamente anche i nostri animali non sono esenti dai vantaggi dell’averci vicino, per esempio:

i cani amano dormire con i propri padroni perché, di fatto, li reputano parte del proprio branco che, quindi, va protetto;

ai gatti, invece, piace il caldo delle coperte, l’essere comodi e l’avere tutto sotto controllo;

In più, non bisogna dimenticare la componente affettiva, dopo tutto siete la loro famiglia ed è a voi e con voi che manifestano il loro bene.

Dormire con gli animali: i possibili disagi

Oltre ai benefici, ci sono però dei possibili disagi che possono insorgere nel far dormire il vostro animale domestico nel letto insieme a voi.

Sonno disturbato

Sebbene possa essere piacevole e rilassante condividere il tempo di relax con un cagnolino o un gattino, potrebbe comportare rischi per la salute dell’animale domestico e dell’uomo, per non parlare delle conseguenze sull’igiene, sul sonno e sulle relazioni umane. Il sonno potrebbe essere disturbato a causa dei movimenti nel nostro amico peloso e questo può portare a una riduzione della qualità del riposo, anche se un letto abbastanza grande da ospitare tutti può mitigare questo problema.

Nel letto no, in camera sì

Un’alternativa a far stare cani e gatti nel nostro letto è quello di incoraggiarli a dormire altrove, ma sempre all’interno della camera da letto. Questo potrebbe mantenere il legame, ma portare a un miglioramento del sonno per cane o gatto e padrone. Anche i nostri animali domestici hanno, infatti, bisogno di un sonno di qualità.

Cimici, pulci e parassiti

Un altro motivo per non permettere agli animali di riposare nel nostro letto è l’igiene. Gli animali domestici a volte portano ospiti indesiderati nelle nostre case come pulci, zecche, acari e pidocchi. Questi ectoparassiti potrebbero passare dai nostri animali domestici a noi e causare irritazioni transitorie o più prolungate. In casi estremi, possono trasmettere altre malattie potenzialmente gravi come la “malattia da graffio di gatto”, un’infezione causata da batteri nella saliva del gatto. Gli animali domestici spesso ospitano anche parassiti interni come il nematode Toxocara canis, un parassita che colpisce sia i cani che i gatti, alcuni dei quali possono essere trasmessi all’uomo, provocando malattie. Le uova microscopiche che possono causare infezioni possono essere trasportate sul pelo dei nostri animali domestici e il contatto ravvicinato aumenta il potenziale di diffusione tra animali domestici e persone.

Batteri, funghi e virus

Anche la possibilità che altri organismi patogeni, tra cui batteri, virus e funghi, si diffondano tra noi e i nostri animali domestici, è preoccupante, in particolare i batteri resistenti agli antibiotici come l’MRSA.

Allergie cutanee

Di negativo c’è anche un altro fattore da non trascurare; infatti, può succedere che l’uso di antiparassitari possa crearci allergie cutanee, ed in alcuni casi delle vere e proprie intossicazioni, in quanto pur non essendo dei prodotti nocivi, sull’essere umano potrebbero creare i suddetti problemi.

Attenzione alla propria salute

Un altro elemento da non sottovalutare è il nostro stato di salute; infatti, se soffriamo di deficienze immunitarie, come ad esempio accede negli anziani e nei bambini, è opportuno evitare che il cane dorma nel letto, poiché il rischio infezioni diventa piuttosto alto. Gli animali domestici come il cane, pur essendo puliti e liberi da parassiti, hanno comunque un regolare problema fisiologico, quindi farli dormire nel nostro letto, comporta il rischio di condividere il cattivo odore dell’urina, o trovarsi con le lenzuola imbrattate anche da residui di feci.

Dormire con gli animali: gli accorgimenti da seguire

Se abbiamo un cane e lo facciamo dormire nel nostro letto, è importante sapere che ci sono alcune precauzioni da prendere. Se infatti, da un lato il nostro animale lo riteniamo pulito e non frequenta l’ambiente esterno ma solo quello domestico, non ci sono particolari rischi di contrarre infezioni. Qualora invece per abitudine durante l’arco della giornata, frequenta l’esterno della casa come il giardino, allora occorre maggiore cura dell’animale.. Se si decide di ospitare il nostro cane o gatte nel letto è bene rispettare alcune regole.

È importante per esempio mantenere una buona igiene pulendo regolarmente e cambiando le lenzuola ogni tre o quattro giorni, eliminando i peli dalle lenzuola ogni mattina e areando bene la stanza. Inoltre, è bene pulire le zampe dopo essere stati all’aperto. È anche consigliata la toelettatura e il bagno regolari. Ultimo consiglio è quello di utilizzare trattamenti antiparassitari sotto consiglio veterinario per ridurre al minimo il trasporto e la diffusione di parassiti interni ed esterni ai proprietari di animali domestici e ad altri animali domestici.

Insomma, tutto si può fare basta considerare li pro e contro della propria scelta. Ma sempre curando bene la salubrità degli ambienti e la salute del vostro cucciolo. Assicurando così che anche la vostra venga tutelata e godendo della possibilità di dormire con il vostro animale in totale sicurezza e con un pieno di amore e benessere senza fine.

