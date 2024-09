Avete a disposizione un giardino o un balcone dove il vostro cane trascorre la maggior parte del tempo? Se volete creare per lui un ambiente confortevole, dove potersi riposare anche in caso di maltempo, ecco come costruire una cuccia per cani in poco tempo.

Come costruire una cuccia per cani

Avete pensato di adottare un cane e di tenerlo nel vostro giardino, però le cucce che vendono nei negozi non vi piacciono molto? Siete allora nel posto esatto: in questo articolo troverete tutte le indicazioni per come crearla. Vedrete che vi costerà molto meno di quelle che si trovano in commercio e sarete anche più soddisfatti: in fondo non c’è nulla di meglio che regalare al proprio cucciolo una casetta fatta con le proprie mani.

Come costruire una cuccia per cani da esterno in legno

Una perfetta cuccia per cani da esterno si può costruire in legno: servono i materiali giusti e una certa manualità, ma non è un’impresa impossibile!

Occorrente

una tavola di legno (da usare come base di forma quadrata)

due tavole per i lati

una tavola per il retro (che andrà tagliata a punta)

una tavola per il davanti (che andrà tagliata a punta)

due tavole rettangolari per il tetto

quattro tavolette per ricavare i piedini

viti

un avvitatore

un martello

dei giraviti

un seghetto

un pennello

del materiale impermeabilizzante

della vernice del colore preferito

Disegnare il progetto

Per prima cosa bisogna disegnare il progetto della cuccia. Su un foglio disegnate la casetta con tutte le relative misure. Basatevi sulla taglia del cane per le dimensioni della cuccia. Se, ad esempio, il cane è alto mezzo metro, la cuccia dovrà essere alta almeno un metro e profonda altrettanto. State attenti però a non esagerare con la grandezza perché altrimenti d’inverno il cane potrebbe soffrire il freddo. È opportuno realizzare l’apertura della casetta il tanto che basta per farvi entrare il cane, così da evitare dispersioni di calore. La cuccia comunque dovrà essere grande abbastanza da far muovere il cane comodamente al suo interno, ma senza esagerare. Per la forma, regolatevi in base allo spazio che avete a disposizione e ai vostri gusti. Potete optare per il classico tetto a spiovente o per una forma rettangolare, fissando un pannello sopra la struttura, costruendo una casetta a forma di parallelepipedo.

Procedimento

Dovrete innanzitutto prendete le quattro tavolette che andranno a formare i “piedi” della cuccia, poi dovrete fissare i chiodi sotto la base. Alternativamente negli appositi negozi specializzati, potrete trovare i piedini di qualsiasi forma e dimensione, sta a voi sbizzarrirvi. Adesso dovrete prendete le pareti laterali, e le dovrete fissare alla base. Dovrete fare la stessa cosa con il retro della parete. Per finire dovrete inchiodare l’asse anteriore, cioè quello con l’apertura dove c’è la porta. Vi consigliamo di utilizzare una bolla, essendo sicuri che le pareti siano fissate in modo da poter formare un angolo di 90° con la base.

A questo punto dovrete prendere due assi che fungono da tetto, poi le dovrete appoggiare seguendo la stessa metodologia che avete fatto per le pareti, poi le dovrete fissare e nei punti dove avviene l’unione delle assi, dovrete mettere esternamente del silicone trasparente. Successivamente dovrete stendete una mano di vernice atossica trasparente protettiva. Potrete scegliere tra due tipi di cuccia. La prima potrà essere quella con il tetto spiovente, cioè con due falde, mentre la seconda cuccia avrà il tetto a falda unica. Nel secondo modo potrete utilizzare tavole rettangolari per le pareti, ed applicherete il tetto in posizione perfettamente orizzontale.

Il tetto impermeabile

Ora dovrete rendere il tetto impermeabile. Per fare tale lavoro dovrete usare una guaina bituminosa. Esso è un materiale a base di catrame grosso, usato nei fabbricati per evitare le infiltrazioni di acqua piovana. Tale guaina la potrete trovare nei negozi che vendono materiali edili. Il suo prezzo è di circa 2,5/3 euro al metro quadrato. Vi conviene comprare, insieme alla guaina, anche un “primer”, cioè la catramina, che dovrete metterla sopra al tetto prima della guaina, in modo da rendere l’aderenza più facilmente. Prima di stendere questo prodotto, dovrete togliere le impurità dalla superficie. A questo punto potrete passare una mano di catramina, poi prendete il vostro rotolo, appoggiatelo ad un’estremità e mettetelo sopra al tetto. Ecco che ora la vostra cuccia è pronta per essere vissuta!

Come posizionare la cuccia

Ora sistemate la cuccia in un luogo riparato. Se volete posizionarla sul prato, non mettetela direttamente a contatto col terreno ma predisponete su una base dei pallet alti almeno una decina di metri e assemblate il tutto alla casetta. Potete anche predisporre un sottopavimento per proteggere la cuccia dall’umidità e altri agenti atmosferici.

Potete ricoprire il pavimento e il tetto con materiali isolanti, come polistirolo o polistirene, usando la colla apposita. Se abitate in una zona molto trafficata, per ridurre il rumore potete inserire anche dei pannelli fonoassorbenti all’interno della casetta. Concludete inserendo qualche cuscino e qualche gioco per il cane e vedrete, sarà pazzo della sua casetta e non vorrà più lasciarla!

Come costruire una cuccia per cani termicamente isolata

Se nella nostra casa, abbiamo dei cani, e vogliamo farli stare al caldo, soprattutto nel periodo invernale, dove fa molto freddo, la soluzione è molto semplice, infatti, è possibile risolvere questo problema, costruendo una cuccia termicamente isolata fai da te.

Occorrente

Travi in legno da 2×10 cm

Assi in legno (pareti, travetti, struttura del tetto)

Compensato spessore 2 cm. (pavimento e tetto)

Colla isolante per legno

Viti da esterni da 7,5 e 3 cm

Chiodi per il tetto (nastrati)

Pannello isolante in schiuma di poliuretano

Tegole bituminose

Per iniziare

Per la realizzazione di questo progetto, dovremo, prima di tutto, procurarci le giuste dimensioni della cuccia. Successivamente, dovremo misurare anche la lunghezza del cane, aggiungendo 30 centimetri in più. Alla larghezza invece, aggiungeremo 46 centimetri. Misuriamo l’altezza e aggiungiamo 23 centimetri al fine di ottenere la facciata; quindi, aggiungeremo 7 centimetri per definire l’altezza del retro. A questo punto, possiamo tagliare le travi del pavimento, ne serviranno 2 per la lunghezza della cuccia e 3 per la larghezza. Accoppiamo quindi, le 2 travi della lunghezza con le 2 della larghezza per ottenere un rettangolo. Avvitiamo il tutto con delle viti da 7,5 centimetri. A questo punto, possiamo posizionare la terza trave al centro del rettangolo e fissiamola con le viti.

Montaggio

Tagliamo il compensato per ricoprire la struttura del pavimento, fissiamolo con viti da 3 centimetri e facciamo altrettanto col pannello isolante. Procediamo alla stessa maniera della base, ponendo prima le travi laterali, che saranno fissate al pavimento con viti da 3 centimetri, quindi quella centrale e poi ricoprendo con del compensato. Ritagliamo dal compensato i pannelli frontale e posteriore. Tagliamo la porticina, quindi applichiamo il pannello frontale ed installiamo la porta. Tagliamo il pannello isolante ed il compensato per le 4 pareti interne ed avvitiamolo con viti da 3 centimetri. Il tetto dovrà essere a spiovente. Ricaviamo dunque, 6 travi identiche, 3 da fissare su ogni lato con viti da 7,5 centimetri e fra di loro con chiodi a nastro.

Isolamento termico

Dividiamo 2 pannelli identici dal compensato e fissiamoli alla struttura del tetto. Per isolarlo, bisogna applicare la carta catramata, e le tegole bituminose. Basterà verniciarla con i prodotti adeguati. Infine, per quanto riguarda le finiture, possiamo ottimizzare il risultato usando pannelli di sughero