Il Prix Versailles, prestigioso premio internazionale che celebra l’eccellenza nel design e nell’architettura, ha svelato i musei più straordinari del 2024. Quest’anno, i vincitori rappresentano un connubio unico tra creatività, rispetto per il patrimonio culturale e sostenibilità ambientale. I progetti selezionati riflettono la capacità dell’architettura di emozionare e ispirare, trasformando gli spazi culturali in luoghi di meraviglia e dialogo. Ecco i sette musei che hanno conquistato il titolo di “musei più belli del mondo” per il 2024, ognuno con una storia e un design distintivi.

Museo d’Arte A4, Chengdu, Cina

Progettato da Tektonn Architects, questo museo sorge sulle colline di Luxehills, alla periferia di Chengdu, in Cina. L’edificio, originariamente ispirato all’architettura italiana del XVIII secolo, è stato rinnovato con spazi espositivi moderni che si integrano con l’atmosfera bucolica dell’area. I piani superiori mantengono un’estetica accogliente, mentre le gallerie sotterranee offrono ampie superfici espositive. Un perfetto equilibrio tra passato e presente.

Grande Museo Egizio, Giza, Egitto

Realizzato da Heneghan Peng Architects, questo imponente edificio vicino alle Piramidi di Giza ha richiesto 20 anni per essere completato. Al suo interno, il faraone Ramses accoglie i visitatori in un viaggio nel tempo. Le enormi vetrate lasciano entrare la luce del sole, illuminando gli spazi e richiamando le antiche tradizioni egizie. L’architettura collega il passato glorioso con il presente, offrendo una vista spettacolare sulle tre piramidi.

Museo del Terremoto di Smritivan, Bhuj, India

Progettato da Rajeev Kathpalia, questo museo è un omaggio alle vittime del devastante terremoto del 2001. Con 12.932 alberi piantati a memoria delle vittime e un sistema di bacini idrici che nutrono il paesaggio circostante, il sito combina architettura e natura. Le gallerie, collegate da un sentiero che segue il pendio della collina, raccontano una storia di resilienza e rinascita.

Museo d’Arte Simose, Hiroshima, Giappone

Firmato da Shigeru Ban Architects, questo museo si distingue per le sue gallerie mobili in vetro colorato che brillano di notte. Situato su una piscina riflettente, il design rende omaggio al paesaggio circostante e alla bellezza delle isole di Setouchi. La struttura si integra armoniosamente con un giardino di piante e fiori stagionali, creando un’esperienza visiva unica e poetica.

Paleis Het Loo, Apeldoorn, Paesi Bassi

L’espansione di questo storico palazzo del XVII secolo, curata da KAAN Architecten, ha trasformato il piazzale centrale in uno spazio moderno e luminoso. Un nuovo foyer sotterraneo collega le antiche aree con quelle contemporanee, mentre specchi d’acqua poco profondi riflettono l’architettura barocca, fondendo antico e moderno in un’armonia perfetta.

Oman Across Ages Museum, Manah, Oman

Progettato da Cox Architecture, questo museo celebra gli 800 milioni di anni di storia geologica e culturale dell’Oman. Situato alle porte del deserto e incorniciato dalle montagne Hajar, l’edificio si erge come un simbolo di forza e bellezza. Il design richiama l’architettura tradizionale omanita, offrendo un rifugio contemporaneo che invita alla scoperta.

Museo di Storia Polacca, Varsavia, Polonia

Firmato da WXCA, questo museo è un tributo alla storia della Polonia, con un’architettura che intreccia modernità e tradizione. Le facciate in marmo stratificato evocano simboli della storia polacca, mentre le gallerie all’interno raccontano la ricca eredità culturale del Paese. Situato nella Cittadella di Varsavia, fa parte di uno dei più grandi complessi museali d’Europa.

Il futuro dei musei secondo il Prix Versailles

I musei selezionati per il 2024 non sono solo spazi espositivi, ma luoghi di incontro tra passato, presente e futuro. Come sottolinea Jérôme Gouadain, segretario generale del Prix Versailles, queste strutture incarnano la capacità dell’architettura di creare meraviglia, favorendo il dialogo interculturale e la diffusione della conoscenza. Con la loro estetica innovativa e il profondo rispetto per la sostenibilità, questi musei rappresentano un esempio di come il design possa arricchire la nostra esperienza culturale, trasformando ogni visita in un viaggio indimenticabile.

Leggi anche Gallerie d’Italia, molto più che un museo