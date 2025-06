Il labirinto è un luogo in cui perdersi e ritrovarsi, fisicamente e anche metaforicamente. Si tratta di una struttura, metafora della complessità del mondo, che ha affascinato artisti e scrittori, dai racconti di Borges alle incisioni di Escher. A cominciare dal mito greco del Minotauro fino a Shining di Kubrick e anche oltre questo complesso intrico di strade popola l’immaginario di intellettuali e persone comuni con la sua varietà di forme: ci sono quelli nei quali si deve individuare l’uscita, e quelli in cui è necessario trovare il centro. Molti dei più belli si trovano in Europa, e l’Italia in particolare ne è ricca, ma anche le Hawaii sanno stupire con un dedalo intricato e tra i più belli al mondo.

Labirinto della Masone di Fontanellato, Parma, Italia

A Fontanellato, nei pressi di Parma, si trova il Labirinto della Masone, il più grande del mondo. Progettato da Franco Maria Ricci, si estende su 7 ettari di terreno con pianta a stella ed è realizzato da circa 300mila piante di bambù di diversa tipologia e altezze che vanno dai 30 cm ai 15 metri. Al centro una piazza ospita eventi culturali mentre un museo è sede di una sontuosa collezione permanente e ospita regolarmente affascinanti mostre temporanee.

Dole Plantation Pineapple Garden Maze, Wahiawa, Hawaii

Alle Hawaii sull’isola di Oahu, precisamente a Wahiawa, si trova il Dole Plantation Pineapple Garden Maze. Considerato il labirinto del mondo, si estende per oltre 12 ettari con 5 chilometri di percorsi che si snodano tra più di 14 mila piante come l’ibisco e l’eliconia. Al centro è collocata una struttura a forma di ananas formata da cespugli. Aperto nel 1998, è stato concepito come un gioco con otto postazioni da visitare nel minor tempo possibile.

Dream Maze, Dafeng, Cina

Il Dream Maze, nella regione cinese di Dafeng, è stato progettato in maniera tale che viali e siepi riproducessero la sagoma di un cervo. Ispirato alla leggenda del re Zhang Shicheng, che usò i labirinti per combattere i nemici alla fine della dinastia Yuan, dal 2018 detiene il record di labirinto più lungo del mondo. I suoi sentieri raggiungono infatti i 10 chilometri di lunghezza complessiva.

Labirinto di Horta, Barcellona, Spagna

Nel quartiere di Horta a Barcellona, si trova un labirinto dall’atmosfera fortemente romantica. Nel parco di 9 ettari suddiviso in giardini neoclassici, accanto al dedalo si trovano fontane, cascatelle, statue classiche e una grandissima varietà di piante. A idearlo è stato l’architetto italiano Domenico Bugatti alla fine del XVIII, secolo ed è il più antico parco ancora in uso nella città di Barcellona.

Longleat Hedge Maze, Wilshire, Inghilterra

Il Longleat Hedge Maze, nel Wilshire, in Inghilterra, coniuga in maniera originale ingegneria e botanica, creando un mix particolarmente suggestivo. Sono presenti oltre 16mila siepi di tasso che formano un percorso di 2,75 chilometri. I visitatori devono trovare prima la torre centrale e poi la via d’uscita. Il parco di 400 ettari offre anche altre attrazioni, come il safari, la grande magione antica e altri tre labirinti più piccoli.

Labirinto di Reignac-sur-Indre, Francia

Tra le dolci colline della Loira, in Francia, si trova il labirinto di Reignac-sur-Indre. Fondato nel 1996, è costituito esclusivamente da piante di girasoli e mais, per questo motivo è visitabile solo nei mesi caldi e ogni anno cambia aspetto. Il visitatore deve prima raggiungerne il centro, e poi capire come uscirne. Vista dall’alto, la struttura prende la forma del pianeta Saturno con i suoi anelli.

Palazzo di Schönbrunn, Vienna, Austria

Il maestoso labirinto di Schönbrunn si sviluppa per ben 1.715 metri quadrati nel parco del castello di Schönbrunn. Originariamente consisteva di quattro parti diverse con un padiglione centrale rialzato che permetteva di capire quale fosse il percorso più semplice da seguire. Dopo un periodo di incuria e decadimento, dal 1998 è stato riportato a nuova vita il giardino-labirinto.

Labirinto del Castello di Donnafugata, Ragusa, Italia

A differenza degli altri in cui i percorsi sono delimitati da alberi e siepi, il labirinto del Castello di Donnafugata, in provincia di Ragusa, è realizzato in pietra bianca, con la tecnica dei muretti a secco tipica della zona. Un tempo questi erano ricoperti di siepi e rose rampicanti con la doppia funzione ornamentale e di impedire ai visitatori di “barare” saltando la sponda. Sorvegliato da un soldato in pietra, si distingue dagli altri anche per la sua inusuale forma a trapezio.

Labirinto del Parco Tentegorra, Cartagena, Spagna

Il labirinto del Parco Tentegorra a Cartagena in Spagna è composto da cipressi Leylandi alti due metri che rendono difficile l’orientamento. Inoltre sono presenti 12 porte regolabili per variare il percorso e due itinerari possibile di diverso livello di difficoltà. Un punto di osservazione centrale permette di scoprire porte nascoste contrassegnate dai segni dello zodiaco.

Labirinto di Villa Pisani, Stra, Italia

A Stra, in provincia di Venezia, si trova un labirinto che è considerato tra i più difficili del mondo. Il Labirinto di Villa Pisani è stato costruito nel 1722 ed è composto da nove cerchi concentrici, costituiti da siepi con al centro una torretta dotata di una doppia scala elicoidale, per confondere ancora di più i visitatori. Strade senza uscita e vicoli ciechi rendono ancora oggi complicatissimo trovare la via d’uscita.

