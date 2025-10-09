Scogliere verticali, cascate che si alzano controvento, spiagge nere battute dalla tempesta: siamo sul 62° parallelo nord. Qui 18 piccole isole tra Islanda e Scozia raccontano un modo diverso di stare al mondo. Tra villaggi con tetti d’erba e strade sospese sull’Atlantico, questo arcipelago dalla bellezza ruvida e poetica è un laboratorio di turismo sostenibile e comunità resilienti, dove imparare a viaggiare con meno consumo e più connessione.

Custodi dell’essenziale

Da sempre le Faroe hanno scelto una strada precisa per proteggere tradizioni e natura. Con poco più di 55mila abitanti e circa 100mila arrivi l’anno, la comunità ha capito che l’aumento dei flussi va governato. È nato così HEIM 2030, un piano strategico che punta a certificare strutture, coinvolgere la popolazione, misurare l’impatto ambientale e sociale dei visitatori. Il programma include iniziative come Closed for Maintenance, che ogni primavera mobilita residenti e volontari e trasforma i sentieri in cantieri collettivi di cura del paesaggio, chiudendoli temporaneamente ai turisti, alberghi che aderiscono a standard di sostenibilità e un piano dedicato alla ristorazione, con l’obiettivo di ridurre lo spreco e rafforzare l’uso dei prodotti locali nei menu.

Il pittoresco villaggio di Gjógv

Anche le Buttercup Routes nascono come un invito a deviare dalle arterie principali per alleggerire il traffico e, al tempo stesso, regalare ai viaggiatori quell’esperienza di silenzio e misura che definisce la vita sospesa sull’orlo dell’Atlantico del Nord. Sono strade secondarie segnalate da un cartello verde con il ranuncolo giallo (buttercup in inglese, per l’appunto), fiore nazionale. In lingua locale si chiamano Sóljuleiðir e formano una rete di tredici itinerari. Attraversano prati di pecore spettinate, costeggiano fiordi, scendono a insenature solitarie: curve strette, salite e precipizi che restituiscono l’essenza più autentica delle isole.

Strade sottili ai confini del mondo

La prima delle Buttercup Routes, la Gásadalsleið, si apre con un tunnel scavato nella roccia che porta a Múlafossur, la cascata simbolo che si getta nell’oceano accanto al villaggio di Gásadalur. Dall’orlo del dirupo, a pochi minuti a piedi dalla strada, lo sguardo corre verso il canale sempre inquieto che separa l’isola di Vágar da Mykines, la più occidentale, abitata da puffin (i pulcinella di mare), un faro e poche persone, spesso inghiottita da nebbie che scivolano sull’acqua. In appena quindici minuti di guida si concentra un intero atlante faroese: l’oceano che si spalanca improvviso, crinali affilati, strade che si arrampicano a strapiombo sulle scogliere e gli scrosci vaporosi che precipitano dalle montagne. Sempre sull’isola di Vágar, un’altra visione sorprende: Sørvágsvatn, il “lago sospeso” che per un’illusione ottica sembra protendersi sull’oceano.

L’osservazione dei puffins (i pulcinella di mare) sull’isola di Mykines

Due i trekking per raggiungerlo. Il più breve corre lungo la riva; il secondo, molto panoramico, sale deciso fino alla scogliera di Trælanípa, balcone naturale tra i più spettacolari dell’arcipelago. Più su, sulla grande isola di Streymoy, la Saksunarleið porta al villaggio di Saksun, raccolto in una conca verde con poche case dai tetti d’erba e una chiesetta. Davanti, una laguna color acciaio riflette la luce del nord. Il paesaggio, immobile e severo, conserva un’aura quasi sacrale. Spostandosi a est, su Eysturoy, un altro itinerario risale con una sequenza di tornanti il fiordo di Funningsfjørður, stretto tra cime serrate, per poi scendere a Gjógv. Il porticciolo scavato nella roccia e il pesce lasciato a essiccare davanti alle case raccontano una quotidianità ancora legata al mare.

Road trip e infrastrutture

Ma rallentare è solo una parte del viaggio. Perché se le Buttercup Routes insegnano la misura del tempo, sono le infrastrutture ad aver reso oggi possibile l’arte del road trip nell’arcipelago. Tunnel e viadotti hanno cucito insieme isole che per secoli vivevano isolate. L’Eysturoyartunnilin è stato inaugurato nel 2020 e scende per 11,24 chilometri sotto l’Atlantico collegando Streymoy a Eysturoy: al suo interno ospita la prima rotonda sottomarina al mondo, trasformata in un’installazione luminosa dall’artista faroese Tróndur Patursson, con figure che emergono dal buio come meduse. Tre anni più tardi è toccato al Sandoyartunnilin, dieci chilometri sotto il fondale per unire Streymoy a Sandoy. Lungo le sue pareti scorrono disegni al neon dell’artista Edward Fuglø – cavalieri, pastori, foche, uccelli – accompagnati da una colonna sonora eterea composta da Sunleif Rasmussen. Basta sintonizzare la radio di bordo su 100 FM per ascoltarla.

Dentro le case, dentro le vite

Su isole remote, dove il mare separa più di quanto unisca, il senso di comunità non è un concetto astratto: è la condizione stessa della vita. La coesione nasce dall’abitudine a condividere tempeste, inverni e risorse. Si traduce in gesti semplici: aprire la porta di casa, offrire un piatto, condividere una storia. È lo spirito del heimablídni (heimablidni.fo), che in faroese significa “ospitalità domestica”: famiglie che invitano viaggiatori nella propria cucina e preparano piatti tradizionali con ingredienti locali, dall’agnello affumicato al pesce stufato, il pane di segale e lo skerpikjøt (montone essicato al vento). Ogni esperienza è diversa perché riflette la personalità di chi ospita. La stessa attitudine si ritrova nello sferruzzare insieme: a Tórshavn, lo Skýming Knitting Club continua a scandire i pomeriggi d’inverno con ferri che si muovono rapidi, dolci fatti in casa e conversazioni tra curiosità e confidenze.

Specialità culinarie e social dining

Capitale in miniatura, Tórshavn ha più pedoni che auto, un porto vivo di pescherecci e il quartiere storico di Tinganes con le sue case di legno rosse e i buoni indirizzi per la tavola come il Barbara Fish House, stanze seicentesche con travi a vista e luce soffusa, dove il menù racconta il mare con zuppa di pesce, ceviche e pesci interi serviti alla griglia.

Oppure il Katrina Christiansen, in una dimora del XVII secolo dal fascino raccolto, che propone formule di social dining: piccoli assaggi condivisi – dal toast di gamberi all’agnello brasato – in un ambiente che sembra più quello di una casa che di un ristorante. Dalla tavola alla musica, lo stesso spirito di condivisione attraversa le isole che hanno fatto della musica un tratto identitario. «La vita alle Faroe» racconta Kristian Blak, musicista e fondatore di Tutl, etichetta che ha dato voce a star come Eivør e Teitur, «ha un’altra dimensione e una maggiore intensità: l’altro è la nostra forza. Ci si aiuta, si cena e si canta insieme».

Il rituale del tè condiviso

Viaggio alle isole Faroe: alcune info utili

COME ARRIVARE: Le Isole Faroe sono raggiungibili in aereo con i voli diretti da Copenaghen di Atlantic Airways (atlanticairways.com). L’aeroporto di Vágar si trova a circa 50 km da Tórshavn, la capitale.

DOVE DORMIRE: L’Hotel Føroyar, su una collina appena fuori dalla capitale, è un’icona dell’ospitalità faroese: architettura integrata nel paesaggio e tutte le stanze con vista sul porto di Tórshavn (da 160 euro, hotelforoyar.com). Per un soggiorno nei villaggi, la Gjáargarður Guesthouse a Gjógv offre camere semplici e accoglienti con ristorante interno e vista sulle scogliere (da 120 euro, gjargardur.fo).

DOVE MANGIARE: Il Barbara Fish House è un’istituzione di Tórshavn: piatti di pesce e cucina faroese serviti in una casa storica vicino al porto (da 75 euro; barbara.fo/barbara/). Sempre a Tórshavn, il Katrina Christiansen, in una dimora seicentesca, propone cucina locale rivisitata in un’atmosfera intima (da 70 euro, en.katrina.fo). A Vágar, il Fiskastykkið abbina specialità di mare e atmosfera calda e accogliente (da 60 euro, fiskastykki.fo).

ESPERIENZE CONSIGLIATE: Il Skýming Knitting Club a Tórshavn apre le porte a chi vuole condividere un pomeriggio tra ferri da maglia, dolci fatti in casa e racconti locali (skyming.fo). A Vágar, l’escursione al lago sospeso di Sørvágsvatn e al vicino Drangarnir Sea Arch è una delle più spettacolari dell’arcipelago (guidetofaroeislands.fo). Sull’isola di Mykines, un sentiero conduce fino al faro e alle colonie di puffin (accesso stagionale, mykines.fo).

PER MAGGIORI DETTAGLI: visitfaroeislands.com