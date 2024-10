Il Capella di Bangkok, che si affaccia sul maestoso fiume Chao Phraya in Thailandia, è stato nominato miglior hotel del mondo per il 2024. Lo ha decretato la The World’s 50 Best Hotels Academy stilando la lista degli albergo top del mondo. Il Capella Bangkok – si legge nelle motivazioni del premio – “è circondato da giardini lussureggianti e unisce l’eleganza di una grande struttura all’intimità di un boutique hotel”. Il vincitore dell’anno scorso, il Passalacqua – situato in una villa del XVIII secolo immersa nei giardini sulle rive del lago di Como – si è classificato al secondo posto.

Quattro hotel italiani nella top 50

Nella classifica dei 50 alberghi migliori del mondo, l’Europa conta 13 strutture con Italia, Francia e Regno Unito con quattro hotel a testa. Nel nostro Paese, oltre al Passalaqua sul Lago di Como, l’Italia è presente nella top 50 con il Four Seasons di Firenze (19esima posizione), Borgo Santandrea di Amalfi (20esima) e Castello di Reschio a Lisciano Niccone (Perugia) (42esima posizione). L’hotel più quotato nel Regno Unito è il Claridge’s di Londra, che si è piazzato all’11esimo posto, mentre a primeggiare in Francia è il Cheval Blanc di Parigi, classificatosi al quarto.

Quattro hotel statunitensi: il primo è a New York

Gli Stati Uniti ospitano quattro strutture vincitrici, con il Carlyle di New York che si è classificato al primo posto del Paese (30esimo assoluto) superando l’Aman di New York (37°), il Four Seasons at The Surf Club in Florida (34°) e l’Hotel Bel-Air di Los Angeles (35°).

L’asia guida la classifica dei migliori hotel

A guidare la classifica, con un totale di 19 strutture, è l’Asia, con alberghi come il citato Capella di Bangkok, il Mandarin Oriental sempre di Bangkok (12°), l’Aman di Tokyo (settimo) e il Park Hyatt di Kyoto (27°).

Africa e Oceania guadagnano posizioni

L’Africa ora vanta quattro hotel nella lista: la new entry Mount Nelson (28esimo) a Città del Capo, La Mamounia (31°), Royal Mansour (38°) a Marrakech e Singita – Kruger National Park (44°). L’Oceania è passata da una a quattro strutture in evidenza: The Calile a Brisbane (25° posto), The Brando (47° posto) nella Polinesia francese, The Tasman a Hobart (49° posto) e Kokomo Private Island (50° posto) nelle isole Figi.