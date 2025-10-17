Trentino- magie d’inverno tra i borghi

Un susseguirsi di appuntamenti e proposte anche per chi non ha mai messo gli sci ai piedi. Se la vacanza di fine anno la immagini così, il Trentino è la tua meta. Dal 31 ottobre al 2 novembre, a San Lorenzo in Banale è il momento della Sagra della Ciuìga, insaccato con le rape bianche, presidio Slow Food. Per l’occasione il borgo si trasforma in un grande mercato tipico allestito nelle cantine delle vecchie case contadine e sono in programma camminate per immergersi nel foliage.

Poi, inizia la stagione dei mercatini di Natale: a Rango i portici, le cantine e i vicoli mettono in mostra utensili agricoli, giocattoli di legno e specialità contadine; nella medioevale Canale di Tenno, sulle bancarelle trovi gioielli e biscotti natalizi; Ossana sfoggia 1.600 presepi tutti da ammirare. E nel weekend dell’Immacolata c’è la Notte degli Alambicchi Accesi, uno spettacolo teatrale itinerante dedicato alla grappa trentina che anima l’antico borgo di Santa Massenza (in città cinque distillerie storiche si trasformano in palcoscenici, visittrentino.info).

E quando metti gli sci: Il sole che sorge sulle piste e una colazione in rifugio con dolci fatti in casa, salumi locali e formaggi freschi: è la proposta Trentino Ski Sunrise, 8 appuntamenti guidati da un maestro di sci, dal 13 dicembre al 14 marzo, nelle ski area della Val di Fassa (50 euro, fassa.com).

Ciaspolata al Ciampac, in Val di Fassa- Foto di Mattia Rizzi

Val Ridanna- il relax si veste di bianco

C’è una piccola valle dell’Alto Adige che, quando cade la neve, rivela tutto il fascino dell’inverno e di una destinazione lontana dalle solite rotte battute. La Val Ridanna, lunga appena 18 km ma vicina al centro della città-bomboniera di Vipiteno, è l’ideale per chi vuole staccare dalla routine e immergersi nella natura. A organizzare escursioni alternative alle discese con gli sci, magari nel canyon scolpito dall’acqua della cascata delle Stanghe, ci pensa lo Schneeberg Family Spa Resort che ha anche una Spa di 10 mila metri quadrati con piscina a sfioro, saune e un Acquapark dove i bambini si divertono tra scivoli e gallerie scavate nella roccia (formula all-inclusive light da 155 euro a persona a notte in doppia, schneeberg.it).

L’albergo si trova a pochi km da Vipiteno, dove dal 28 novembre al 6 gennaio si tiene uno dei mercatini di Natale più suggestivi dell’Alto Adige (suedtirol.info). Si raggiunge con una breve passeggiata dall’hotel Engels Park – Cuore Felice: le 41 camere hanno vetrate che guardano le cime e promettono sogni d’oro grazie alle proprietà benefiche del legno di cirmolo (da 120 euro per persona a notte con mezza pensione, engelspark.it).

E quando metti gli sci: L’area Monte Cavallo ha piste per tutti i livelli. Qui i più avventurosi possono lanciarsi con lo slittino sulla pista lunga 10 km, illuminata di notte.

L’Hotel Engels Park- Cuore Felice a Vipiteno.

Dolomiti- dove ogni vetta è degna di un re

A San Vigilio di Marebbe, alle porte del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, oltre a sciare trovi un percorso unico nel suo genere, il Sentiero delle Leggende (sanvigilio.com). Si tratta di un itinerario lungo 3 km che accompagna grandi e piccini nel cuore della cultura ladina. Parte dal parco giochi Pes-Pesc e si snoda tra boschi e radure lungo il torrente Ciamaor. Con sculture e installazioni, in meno di un’ora ti racconta la leggenda del popolo dei Fanes, la saga più celebre delle Dolomiti, tra re, principesse, maghi e forze oscure.

E quando metti gli sci: Da Plan de Corones, a 2.275 metri di altezza, scii tra le vette più belle: Tre Cime, Fanes, Sella, Odle e Sass de Putia. I 121 km di tracciati, tra cui 5 piste nere, e 31 impianti di risalita fanno il resto (kronplatz.com).

Sciatori a Plan de Corones

Austria- a passo lento nei boschi

Le vacanze itineranti d’inverno hanno un grande fascino, soprattutto se si attraversano i boschi innevati dell’Austria con le cime dei pini che sembrano toccare il cielo. Parti da Sillian dove puoi fare lunghe passeggiate vista Dolomiti di Lienz. Il sentiero Draudamm, da Arnbach a Tassenbach, segue il corso del fiume Drava e passa accanto al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, hotel family friendly che propone piatti tirolesi gourmet e una Spa con massaggi post-sci (da 245 euro a testa in doppia, mezza pensione gourmet, Spa, piscine e attività sportive, sporthotel-sillian.at).

Da qui prosegui verso Kals am Großglockner, poco più di mille abitanti circondati dalla natura del parco nazionale Alti Tauri. Il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel è un villaggio alpino contemporaneo, con una pista che passa all’interno del resort, una nuova piscina esterna di 21 metri e chalet che hanno incantato i “cacciatori di location” della seconda stagione di Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman (da 194 euro a testa in doppia, mezza pensione, accesso alla Mountain Spa e attività giornaliere, gradonna.at/it). L’itinerario tra i luoghi meno conosciuti ti porta nella Valle Zillertal, paradiso incontaminato a 40 km da Innsbruck. A Hochzillertal, un nuovo percorso circolare raggiunge la Cappella di Sant’Uberto con una passeggiata immersa nel silenzio.

E quando metti gli sci: La Zillertal ospita tre dei comprensori sciistici più belli d’Europa: Hochzillertal, Hochfügen, Spieljoch. Con 112 km di piste offre la comodità di un unico skipass (da 157,50 euro per due giorni, best-of-zillertal.at).

Il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

La Thuile- la notte più affascinante delle Alpi

La Maison Musée Berton, a La Thuile, vicino al Monte Bianco, è un pezzo di storia valdostana perché conserva collezioni di mobili, sculture e artigianato locale (ma sonberton.it). La sua proposta culturale è sempre varia e comprende eventi notturni. “L’altra luce” è il nome di una passeggiata al buio tra villaggi silenziosi, luoghi nascosti e sapori perduti; “Neri come la notte. Sulle tracce dei minatori” è l’iniziativa che ti porta a scoprire come al calar della sera La Thuile ricordi ancora di più il villaggio che era un tempo. Se vuoi saperne di più, di giorno c’è l’escursione “Alle origini di La Thuile” che ti accompagna nei punti più interessanti della città (lathuile.it).

E quando metti gli sci: Il comprensorio Espace San Bernardo ha 152 chilometri per un totale di 82 piste, 38 impianti di risalita e un unico skipass internazionale. Vuoi metterti alla prova? Allora la pista Franco Berthod ti darà l’adrenalina che cerchi: è una delle più difficili in Italia con il 76% di pendenza massima (lovevda.it).

Le antiche miniere di La Thulle- Foto di Cristina Argiro

Avventure per tutti in Val di Sole

Anche se non scii, nella Skiarea Pejo 3000, stazione storica della Val di Sole, puoi goderti la neve. Come? Con una ciaspolata, una discesa in slittino o tubing, una sessione di pattinaggio sul ghiaccio. A pochi passi dagli impianti di risalita l’Hotel Vioz ha appartamenti, una nuova area wellness con vista panoramica e una family sauna adatta anche ai bambini (da 100 euro a testa a notte in mezza pensione in camera classic, da 131 euro in a part-suite, hotelvioz.it).

L’Hotel Vioz- Foto di Stefano Pinci

