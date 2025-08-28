Lavorare dal mare, rispondere a un’email con vista sui tetti di Lisbona, chiudere un progetto e poi perdersi nei mercati di Bangkok: oggi più che mai, il mondo è il nuovo ufficio. Con connessioni sempre più veloci e un’idea di lavoro sempre più flessibile, il 2025 si conferma l’anno d’oro del nomadismo digitale. Ma dove andare per trovare il mix perfetto tra ispirazione, tecnologia e qualità della vita? Una recente classifica pubblicata da Instant Offices, ci guida alla scoperta delle migliori destinazioni globali per chi lavora da remoto.

Dubai, Emirati Arabi Uniti: moderna, veloce, efficiente

Dubai si prende la vetta della graduatoria. Si tratta di una città che calza a pennello per chi vive connesso: Wi-Fi super veloce, coworking ovunque, zero tasse sul reddito personale e un ritmo incalzante. A questo si aggiunge un programma di visto dedicato ai nomadi digitali, che rende la burocrazia sorprendentemente semplice.

Los Angeles, Stati Uniti: creatività con vista oceano

Per chi lavora nel mondo dei media, del design o della tecnologia, Los Angeles è il posto ideale. Il clima è praticamente perfetto tutto l’anno, gli spazi di lavoro flessibili abbondano e l’ambiente è fertile per chi vuole «fare rete». È una delle poche città dove puoi lavorare su un rooftop con vista sull’oceano Pacifico e poi partecipare a un evento tech a Venice Beach.

Lisbona, Portogallo: equilibrio perfetto tra vita e lavoro

Lisbona è da anni una meta amata dai lavoratori itineranti e anche nel 2025 si conferma tra le migliori in assoluto. È bella, solare, relativamente economica e offre una rete solida di spazi di coworking e comunità internazionali. Alla stessa stregua di Dubai, il governo portoghese ha introdotto un visto ad hoc per nomadi digitali, cosa che rende ancora più agevole trasferirsi e restarci per lunghi periodi. Che si scelga di lavorare da un caffè al Bairro Alto o da una terrazza vista Tago, Lisbona è meta d’ispirazione a ogni angolo.

Bangkok, Thailandia: street food, cultura e Wi-Fi veloce

Caotica ma accogliente, antica e modernissima allo stesso tempo: Bangkok è un sogno a occhi aperti per chi cerca un’esperienza immersiva senza rinunciare alla connettività. La vita costa poco, la qualità è alta e l’energia che si respira è contagiosa. Gli spazi di coworking sono tantissimi, spesso inseriti in contesti culturali o creativi, e il weekend basta un treno per ritrovarsi in riva al mare.

Rotterdam, Paesi Bassi: innovazione e vivibilità nordica

Più tranquilla della vicina Amsterdam, Rotterdam ha saputo reinventarsi come hub creativo e smart. È verde, accessibile, ricca di spazi urbani intelligenti e perfettamente connessa. Qui si vive bene, ci si muove in bicicletta e si lavora in ambienti moderni e stimolanti. È perfetta per chi cerca un’esperienza europea alternativa, con standard alti ma meno folla.