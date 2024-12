La cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, riapre finalmente le porte al pubblico dopo il devastante incendio del 15 aprile 2019. Un momento storico per la capitale francese e per il mondo intero, che ha seguito con apprensione il lungo processo di ricostruzione.

Quando riapre la cattedrale di Notre-Dame?

La riapertura ufficiale di Notre-Dame è prevista per il 7 e 8 dicembre 2024, con una serie di cerimonie solenni e festeggiamenti. Il presidente francese Emmanuel Macron terrà un discorso inaugurale alla presenza di 50 capi di stato, tra ai quali il neo eletto Donald Trump, e dignitari internazionali.

Lo stesso Macron, non più tardi di qualche giorno fa si è rivolto alle migliaia di maestranze convocate all’interno della cattedrale definendo la riapertura come uno «shock di speranza» dopo il dramma dell’incendio. «È per noi tutti un’immensa emozione ritrovarci nella nostra cattedrale a pochi giorni» dalla riapertura, proprio nel luogo in cui «cinque anni fa questa navata ospitava un vero campo di rovine», ha detto il presidente francese, ricordando quel «dramma a cielo aperto con tutto il pianeta che rimase sconvolto».

I lavori di restauro

La cattedrale è stata restaurata con un’attenzione meticolosa ai dettagli, riportando alla luce la sua bellezza gotica originale. Il progetto ha coinvolto circa 250 aziende e studi specializzati. Più di 2.000 tonnellate di impalcature sono state erette e poi smantellate, e quasi 250 artigiani e specialisti hanno lavorato instancabilmente per riportare Notre-Dame al suo antico splendore. Le pareti della cattedrale sono state pulite da secoli di fuliggine, permettendo alla luce di filtrare attraverso le finestre restaurate.

Qiuanto è costata la ricostruzione di Notre-Dame?

Il costo totale del restauro di Notre Dame è stimato intorno agli 840 milioni di euro, 700 dei quali destinati ai lavori di costruzione. La parte restante sarà utilizzata per il restauro dell’abside e dei contrafforti, lavori che sarebbero stati necessari indipendentemente dai danni causati dall’incendio. Il progetto è stato finanziato grazie a donazioni provenienti da tutto il mondo.

Le celebrazioni di riapertura

Il 7 dicembre l’arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, guiderà una cerimonia inaugurale non aperta la pubblico, che segnerà la rinascita della cattedrale. Durante la cerimonia, l’organo grande recentemente restaurato risuonerà nuovamente, accompagnato dai cori della Maîtrise Notre-Dame de Paris. La celebrazione liturgica comprenderà una benedizione, un Magnificat o un Te Deum e i vespri. La messa inaugurale, questa volta aperta al pubblico, è prevista per l’8 dicembre alle 10.30, con la consacrazione dell’altare.