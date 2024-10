Se hai voglia di fuggire dal caos della vita quotidiana e riconnetterti con te stessa, forse dovresti regalarti un silent travel. Di che cosa si tratta? Il nuovo trend dei viaggi è tutto improntato nella ricerca della pace e della tranquillità in mete poco frequentate, dove poter finalmente fermarsi a riflettere e rilassarsi sul serio.

Il potere del silenzio

Una tendenza sempre più diffusa. Infatti, aumentano le persone che decidono di recarsi verso destinazioni inconsuete, dove poter magari regalarsi una passeggiata tra i boschi oppure un bagno in mare lontano dalla folla e dal caos delle spiagge più gettonate. Persino le vacanze bianche sono ormai all’insegna del silent travel, un format che permette di concedersi il riposo anche attraverso il silenzio e una stretta connessione con la natura.

Leggi anche I 15 migliori viaggi da fare al mondo

Silent travel, fuga dalle città

Via libera, dunque, a viaggi lontani dalle città e dal traffico che, a lungo andare, provoca anche conseguenze negative per la salute. Le mete più gettonate vengono ormai sostituite da altre dove finalmente ci si può concedere una pausa dal rumore. Peccato che capire dove recarsi per liberarsi dallo stress e dal caos non sia così facile. Specie se alla ricerca di calma si unisce la voglia di un viaggio che sia pure sostenibile.

Un bagno nella foresta

Se anche tu sei alla ricerca di qualcosa del genere, allora dovresti orientarti verso località dove è possibile fare “ritiri” per meditazione, silent walk e persino bagni nei boschi e nelle foreste. In una parola: una vera immersione nella natura, dove disintossicarsi dallo stress e godere dei benefici del poter trascorrere tanto tempo all’aria aperta.

In fondo, per riuscirci, spesso non bisogna neanche andare tanto lontano. Guardati attorno: un posto tranquillo e calmo in mezzo alla natura c’è anche vicino a casa tua. Potresti regalarti una gita o un weekend fuori porta.

Se, invece, sei alla ricerca di una meta lontana, il Cammino di Santiago, le Alpi Svizzere e i templi giapponesi potrebbero fare al caso tuo. Anche tante metropoli offrono oasi di pace come giardini botanici, parchi e centri di meditazione. Pensa, per esempio, al Central Park di New York.

Ora che sai che puoi farlo, comincia a pianificare il tuo viaggio e porta con te solo l’essenziale, evitando i dispositivi elettronici che possono distrarti. Prediligi la meditazione, il camminare consapevole e lo yoga. Rispetta il silenzio dei luoghi visitati. Ritrova la tua pace interiore, riconnettiti con te stessa.