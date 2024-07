Preparare la valigia per le vacanze al mare non è mai stato così facile. Non serve un bagaglio pesante per avere tutto il necessario: pochi capi e accessori che si mixano tra di loro saranno i tuoi fedeli alleati. Ecco una guida che ti farà risparmiare tempo e spazio

Meno è meglio, vale anche per la tua valigia al mare. Probabilmente non vedi l’ora di partire e dedicherai le prossime settimane ad arraffare gli ultimi pezzi estivi che ti mancano, oppure ti stai struggendo perchè tutto il tuo guardaroba nella valigia proprio non ci va. In realtà, ti sveliamo un segreto: non hai bisogno di un bagaglio pesante per goderti le tue vacanze al mare. L’importante è scegliere capi accessori da mixare in modi diversi, così risparmierai tempo e spazio.

La valigia perfetta per il mare

Ogni anno è la stessa storia. La parte più difficile della tua vacanza al mare è fare la valigia: non sai mai cosa scegliere dal tuo guardaroba perchè ipoteticamente potrebbe servirti tutto, allora butti un po’ di pezzi a caso perchè non si sa mai, ma al ritorno ti accorgi di aver indossato poco e niente di quello che avevi portato. Al ritorno, ti ritrovi una montagna di vestiti sgualciti da mettere apposto e prometti che no, l’anno successivo non farai lo stesso errore. Ma lo rifai, perchè sia mai che ti manchi qualcosa. Quest’anno ti aiutiamo noi a mettere insieme la tua valigia e una volta arrivata a destinazione sarai stupita: basta poco per un bagaglio completo.

Partiamo dagli immancabili costumi da bagno. Sappiamo che ne hai una collezione, ma due sono più che sufficienti. Opta per un bikini e per un costume intero: è perfetto in spiaggia, ma può trasformarsi in un body all’occorrenza, da abbinare magari ad una gonna midi in denim.

Bikini di cotone organico, Isole&Vulcani (€ 110)

Costume intero con filo di lurex, Yamamay (€ 49,95)

Gonna di denim con spacco, OVS B. Angel (€ 29,95)

Al mare di certo non può mancare una maglia a righe, a la marinière. Fresca e chic, ti farà subito entrare nel mood giusto: bella, ma senza sforzo. Per questo, metti in salvo i tuoi piedi e lascia a casa i tacchi: le infradito colorate o le ciabatte in gomma sono perfette per la spiaggia, mentre un sandalo flat è quello che ci vuole per le altre occasioni.

T-shirt in piqué di doppio jersey, Pennyblack (€ 69)

Infradito riciclabili e vegani, Ipanema (€ 22,90)

Sandali di gomma, Rafting Goldstar (€ 25)

Sandali alla schiava con listini di pelle, Max&Co (€ 199)

Accessori indispensabili

Con gli accessori divertiti, sceglili colorati e che ti ricordino il mare. Via libera a bijoux di corallo, a forma di conchiglia e stella marina. La borsa in paglia è un evergreen con cui non si sbaglia mai. Una maxi bag colorata è quello che serve per mettere tutti i prodotti che ti fanno bella al sole. Il secchiello di pelle e rafia che usi in città, andrà benissimo anche al mare e se ancora ti manca, procuratene uno: a settembre non ti pentirai di averlo acquistato perchè non dovrai aspettare giugno dell’anno prossimo per indossarlo.

Orecchini di agata placcati oro 18kt, PDPAOLA (€ 249)

Bracciale rigido di plexiglass, Sadr Botein (€120)

Smartwatch con cassa di ABS, Hip Hop (€ 59)

Maxi borsa a cesto con doppi manici, Sézane (€ 320)

Secchiello di rafia e pelle, Vicario Cinque (€ 162)

In borsa hai la tua scorta di solari per proteggerti dai raggi del sole, ma non dimenticare un bel cappello e i tuoi occhiali da sole preferiti che saranno la maschera perfetta per il tuo relax sul lettino. Infine, ultima ma non meno importante, scegli una bella valigia resistente e espandibile: va bene viaggiare leggeri, ma non priviamoci dello shopping in vacanza, servirà del posto per souvenir, prodotti locali e magari per qualche buon libro.

Cappello di paglia naturale e cuciture a mano, Lunatique (€ 180)

Occhiali da sole di nylon, Saraghina (€ 125)

Trolley espandibile di policarbonato, Mandarina Duck (€ 195)

Tips da non sottovalutare

La tua valigia per il mare potrebbe essere già completa, ma se c’è ancora dello spazio, non dimenticare di portare con te il tuo pareo preferito: lontano dalla battigia, sarà la tua gonna preferita. Per le tue cene speciali scegli un bel vestito in cotone o lino e se si stropiccia, un po’ di vapore e sarà perfetto. Come fare? Uno steamer portatile sarà il tuo salvavita.

Steamer Serie 3000, Philips (€ 54,99)

Ha collaborato Rossella Mazzali