Se ne hai già una (del cuore), questa potrebbe essere l’occasione golosa per un altro acquisto furbo. Se invece sei realmente a caccia della borsa da spiaggia della tua estate 2024, ecco la guida shopping che fa al caso tuo. Abbiamo selezionato per te le proposte più cool (e chic) spaziando dalla classica paglia al PVC dall’effetto vedo-non-vedo. Alcune idee puntano tutto sulla praticità: dalla pochette interna al telo mare già incluso, il tuo accessorio sine qua non ha pensato già a tutto.

Come scegliere la borsa perfetta per te?

Le tendenze accessori della moda estate 2024 accontentano i gusti di tutte, anzi ci offrono davvero l’imbarazzo della scelta. Da dove cominciare? L’ispirazione arriva dalla collezione firmata Ermanno Scervino, dove la paglia intrecciata diventa sinonimo di eleganza e raffinatezza anche in spiaggia. Certo, delle borse di paglia si può evidenziare una sola – e unica – nota (forse) dolente: la possibilità che portino a casa un po’ di sabbia dalla spiaggia (motivo per cui in piscina saranno assolutamente l’accessorio perfetto!).

Courtesy Ermanno Scervino.

Quanto a dimensioni, ragiona sulla capienza di cui necessiti: quanti teli mare sei solita portare con te? Uno solo? O più di uno (se non addirittura per tutta la famiglia)? Utilissima sarà anche la borsa che contiene al suo interno una pochette o qualche tasca isolata. Meglio riporre il latte solare in una sezione apposita!

Borse da spiaggia: idee shopping per l’estate 2024

Ecco a te le nostre proposte shopping per l’estate 2024. Quelle che abbiamo selezionato per te sono borse da spiaggia che rievocano tutta la spensieratezza della bella stagione: colori, stampe, pon pon, nappine, frange e foulard annodati ai manici. Non ti resta che interprerare il tuo stile.

In rafia intrecciata. Oysho, su Zalando (€39,99)

Completa di telo mare e pochette, Primadonna (€39,99)

In paglia naturale, Rouje (€185)

In paglia con ricamo frontale e manici in tessuto, MC2 Saint Barth (€139)

Zaino in tessuto, Carpisa (€29,95)

In denim, Yamamay (€39,95)

Con chiusura con zip, Sundek (€85)

Cesta a righe, Camomilla (€34,99)

Shopper effetto paglia con chiusura magnetica, Parfois (€35,99)

In crochet, Weekend Max Mara (€149)

In materiale effetto paglia e con una lavorazione ad uncinetto effetto handmade, Gianni Chiarini (€275)