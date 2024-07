Anche l’Italia sta diventando una destinazione di tendenza per chi pratica il nudismo. Lo rivelano i dati sulle prenotazioni diffusi da Pitchup.com, piattaforma leader per le vacanze outdoor. In Paesi come la Francia e la Germania le comunità dei sostenitori di questa filosofia di vita, che vive la nudità in comune in totale sintonia con la natura, sono tradizionalmente numerose. Ma anche nel nostro Paese è possibile praticare il naturismo in una ventina di spiagge ed esistono strutture in cui vivere questa esperienza in totale sicurezza e libertà.

Nudismo, picco di ricerca per le strutture dove si pratica

La pratica di vivere a stretto contatto con l’ambiente e con gli altri, rigorosamente senza alcun indumento, sta diventando sempre più popolare tra i campeggiatori che frequentano il nostro Paese. Secondo le prenotazioni effettuate sul sito di Pitchup.com, da aprile fino a giugno 2024, il filtro per naturisti ha registrato un aumento del +40% nelle ricerche riguardanti l’Italia rispetto al 2023, diventando il quinto più cliccato.

Nudismo, alcune strutture in Italia e all’estero

Ecco alcune strutture selezionate da Pitchup.com – piattaforma di instant booking in Italia specializzata in soggiorni in campeggi e villaggi turistici prenotabili direttamente sul sito – sia in Italia che all’estero dove è possibile praticare il naturismo in totale serenità.

Bibiland (Polignano a Mare – Puglia)

Immerso nella splendide campagne pugliesi, a mezz’ora di auto da Bari, il glamping di Bibiland è un’esperienza unica tra comfort e natura selvaggia. La sistemazione include un’accogliente roulotte degli anni ’60 completamente ristrutturata, posizionata in un ampio giardino privato con vista sul mare. L’ambiente circostante favorisce la riconnessione con la natura: tutto ruota intorno al rallentare e apprezzare ciò che la campagna ha da offrire. È inoltre possibile prenotare trattamenti olistici, oppure chiedere al sito di preparare un barbecue con insalate e carne o pesce alla griglia.

Casa Giulia (Niscemi – Sicilia)

Situata a soli 15 minuti di auto dalla costa, Casa Giulia mette a disposizione varie aree barbecue, oltre a tutta una serie di altre comodità standard e diverse opzioni di soggiorno, tra cui piazzole per camper, tende e alcune strutture lodge, capanne o pod. Nei dintorni, sono facilmente raggiungibili negozi, ristoranti e bar, mentre Caltagirone, città barocca patrimonio UNESCO, dista soli 35 minuti di auto, rendendo il campeggio una base ideale per esplorare sia la cultura che la natura siciliana.

Le Coteau de l’Herm (Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac – Francia)

Le Coteau de l’Herm è un’oasi naturista situata nella suggestiva Dordogna, vicino a Périgueux. Posizionato su una collina erbosa che si estende per oltre otto ettari, offre spettacolari vedute su prati e valli lussureggianti. Le escursioni in questa zona includono percorsi nei sentieri boscosi della fitta foresta circostante il parco, oppure lungo il famoso GR 36 che passa nelle vicinanze (per questo potrebbe essere necessario vestirsi…). Le serate si animano nell’area comune coperta, dove è possibile divertirsi con giochi da tavolo o rilassarsi nelle aree adibite ai falò.

El Portús (Cartagena – Spagna)



Il campeggio naturista El Portus è perfetto per lasciarsi alle spalle le preoccupazioni quotidiane e, soprattutto, i vestiti. Situato in un ambiente tranquillo, lontano dal rumore e dall’inquinamento, la struttura mette a disposizione un centro benessere, un salone di bellezza, una palestra, una piscina, un bar sulla spiaggia e un ristorante. Qui si può godere di una vacanza in pieno stile spagnolo: rilassante e circondata da paesaggi mozzafiato tra mare e montagne. El Portus si trova a poca distanza dal centro storico di Cartagena e dalla capitale provinciale, Murcia, rendendolo una base ideale per esplorare la regione.

Oltre il nudismo: le strutture ricercate di più in Italia

Fra le categorie maggiormente ricercate in Italia sul sito Pitchup.com, le strutture aperte tutto l’anno, gli agriturismi (+66% rispetto al 2023) e il campeggio libero (+47%), un dato che sembra confermare un trend sempre più evidente, già emerso anche dai Pinterest predicts per quest’anno, ovvero la voglia di avventura e la necessità di risvegliare il proprio lato più selvaggio. Molto ricercati sul portale anche i campeggi che accettano cani (+13%).

Le previsioni di Pitchup per l’estate italiana

Nonostante le incertezze climatiche che hanno caratterizzato l’estate del nord Italia fino ad ora, tra caldo torrido e improvvisi temporali, luglio e agosto potrebbero regalarci piacevoli sorprese. I campeggiatori non perdono la fiducia e scelgono come destinazioni preferite: Francia, Italia e Spagna, con un aumento delle prenotazioni in Italia del +49% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In particolare, le regioni italiane più gettonate includono Veneto, Toscana, Lombardia, Liguria e Lazio.

Le vacanze degli italiani: Toscana e Puglia leader

Gli italiani stessi continuano a privilegiare il turismo domestico per le loro vacanze estive, confermando la Toscana e la Puglia ai primi due posti delle loro preferenze. Al terzo posto troviamo la selvaggia Corsica, seguita dalla Catalogna e infine dal Veneto.