Il 2025 sarà l’anno delle vacanze consapevoli e avventurose: tra viaggi eco-friendly, esplorazioni delle proprie radici familiari e scelte coraggiose, il turismo si evolve per rispondere a nuovi gusti, esigenze e opportunità.

Vacanze 2025: ecco cosa ci aspetta

Marriott Bonvoy, il programma fedeltà di Marriott International, ha condotto un sondaggio su oltre 21.000 viaggiatori in Europa, Medio Oriente e Africa per analizzare le nuove tendenze del turismo. I risultati mostrano un cambiamento nelle abitudini di viaggio. Si registra un’attenzione crescente alla sostenibilità e un maggiore utilizzo dell’intelligenza artificiale per la pianificazione dei propri viaggi. Inoltre, emergono nuove preferenze, come il desiderio di esplorare le proprie radici culturali e la voglia di mettersi alla prova con esperienze audaci, fuori dalla comfort zone. Cambiano anche le mete per le vacanze di coppia. Ecco, nel dettaglio, le principali tendenze di viaggio per il 2025.

Vacanze sostenibili e scelte consapevoli

La sostenibilità sta diventando un aspetto centrale nella scelta delle destinazioni e degli alloggi. Oltre il 65% dei viaggiatori considera l’ecosostenibilità una priorità nella pianificazione delle vacanze. Sempre più persone verificano l’impatto ambientale delle loro sistemazioni, cercando strutture con certificazioni green e soluzioni eco-friendly. Nonostante fattori come la pulizia (95%), il prezzo (92%) e la posizione (91%) rimangano i più importanti nella decisione finale, la consapevolezza ambientale continua a crescere.

L’intelligenza artificiale al servizio dei viaggiatori

L’uso dell’intelligenza artificiale nella pianificazione dei viaggi è in forte aumento. Nel 2024, il 41% dei viaggiatori ha utilizzato strumenti di AI, come chatbot e assistenti virtuali, per organizzare le proprie vacanze, rispetto al 26% dell’anno precedente. Questa tecnologia si rivela particolarmente popolare tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, che si affidano all’AI per ottenere consigli personalizzati, trovare le migliori offerte e semplificare il processo di prenotazione.

Viaggi alla scoperta delle proprie radici

Una delle tendenze più affascinanti del 2025 sarà l’interesse per i viaggi legati alla storia familiare e culturale. Sempre più persone desiderano esplorare i luoghi d’origine dei loro antenati, visitare le case della loro famiglia e riconnettersi con parenti lontani. Il 45% degli intervistati ha dichiarato di voler visitare le terre degli antenati, mentre il 29% intende ritrovare parenti perduti da tempo. Questo fenomeno evidenzia una crescente domanda di esperienze autentiche e significative, che permettono ai viaggiatori di immergersi nella propria eredità culturale.

Il coraggio di sperimentare nuove esperienze

Le vacanze del 2025 saranno caratterizzate dalla voglia di avventura. I viaggiatori sono sempre più inclini a provare esperienze nuove, che si tratti di assaggiare cibi esotici, praticare sport estremi o esplorare destinazioni insolite. L’età influisce su questa tendenza: l’82% dei giovani tra i 25 e i 34 anni si sente più audace in vacanza, mentre solo il 39% degli over 65 è disposto a mettersi alla prova con esperienze fuori dall’ordinario.

Budget e strategie di risparmio

L’aspetto economico rimane una considerazione fondamentale nella pianificazione dei viaggi. Per risparmiare, molti viaggiatori scelgono di prenotare durante la bassa stagione, approfittando di tariffe più convenienti. Quasi il 75% degli intervistati ha dichiarato di prendere in considerazione viaggi fuori stagione per ottimizzare il budget. Un’altra strategia sempre più diffusa è l’analisi dei tassi di cambio, per individuare destinazioni dove il potere d’acquisto sia più vantaggioso.

