Estate, tempo di viaggi. Anche in macchina o in moto. Se stai per partire verso una destinazione italiana o europea, forse ti sarai già informata sui pedaggi che dovrai pagare in autostrada, e che cambiano da Paese a Paese. Ecco tutte le informazioni che possono esserti utili.

Viaggi in moto: in Germania autostrade free

Come è facile immaginare, ogni Paese europeo ha le proprie regole. Ci sono luoghi dove il pedaggio autostradale non esiste, come la Germania. Laddove, invece, bisogna pagarlo i prezzi cambiano da Stato a Stato.

Leggi anche Come caricare la batteria della moto

I Paesi dove il pedaggio è obbligatorio

Andando a vedere che cosa succede nei Paesi più vicini al nostro, e dunque più facilmente raggiungibili da chi viaggia in moto, si scopre che il pedaggio autostradale è obbligatorio in Francia, Croazia, Spagna e Portogallo. In ciascuno di questi Stati esiste un sistema di telepedaggio diverso.

Il modo migliore per viaggiare tranquille in Europa è dotarsi di Telepass, che tra l’altro in alcune zone è necessario.

Viaggi in moto: quanto costano i pedaggi

Per quanto riguarda i prezzi del pedaggio autostradale, ogni Paese stabilisce i propri. Chi attiva il Telepass andrà a pagare circa 2,40 euro al mese per ogni Stato che attraverserà. Ma attenzione: in Francia si paga di più. Infatti, qui il costo è di 4,89 euro. Inoltre, se non hai ancora il dispositivo europeo, andrai a pagare dieci euro in più. Meglio saperlo prima.

Leggi anche Viaggi con Fido: tutto quello che bisogna sapere

La vignetta elettronica

In alcuni Stati europei è richiesta la vignetta elettronica da apporre sul veicolo, anche sulle moto. Questa viene collegata direttamente alla targa, quindi è strettamente legata al mezzo per il quale la si richiede online o la si acquista presso le stazioni di servizio sulle autostrade.

I prezzi per le vignette elettroniche sono diversi da Stato a Stato. Tra i Paesi dove è obbligatoria, ci sono la Svizzera, l’Austria, la Repubblica Ceca e la Slovenia, dove è possibile acquistarla anche scaricando una app sul proprio smartphone. Associando la targa della moto o della macchina si ottiene un codice Qr che basta mostrare al passaggio ai caselli.

Viaggi in moto: meglio avere il Telepass

Come detto prima, l’ideale è avere il Telepass, che permette di attraversare facilmente e senza inghippi la maggior parte dei caselli sulle autostrade d’Europa.

Tra i servizi e gli abbonamenti che puoi, poi, sottoscrivere ci sono alcuni come TNext o Plus, che sono utili soprattutto per quei nuclei familiari che hanno deciso di regalarsi una vacanza bella lunga.