Viaggiare con i bambini può essere una straordinaria opportunità di crescita e apprendimento per i piccoli e un’occasione preziosa per i genitori per condividere momenti di scambio che non sempre si riescono a ricavare durante il tempo “normale”. Nonostante le sfide e gli inevitabili imprevisti che si possono presentare, con una buona dose di preparazione pratica, ed emotiva, i viaggi in famiglia possono trasformarsi in ricordi indimenticabili. Ecco alcuni consigli per gestirli nel modo migliore.

Viaggiare con i bambini tra avventura e routine

Quando si viaggia la tentazione di vedere il più possibile è forte, ma non è detto che sottoporre i bambini a continui stimoli sia sempre positivo, anzi il più delle volte rischia di sovraeccitarli e stancarli. Cerca di trovare il giusto equilibrio tra la scoperta di nuove esperienze e il mantenimento di una certa routine. Alterna dunque momenti di esplorazione e novità con attività prevedibili per dare sicurezza ai più piccoli.

Gestione dell’ansia da viaggio

Prima della partenza è normale avvertire una certa ansia: trasmetterla involontariamente ai tuoi figli è un attimo. Cerca di accorgerti il prima possibile di questa dinamica e condividi con i più piccoli le aspettative su ciò che vedranno e faranno. Trasforma eventuali preoccupazioni in eccitazione per l’avventura che li attende e incoraggia la loro curiosità.

Viaggiare con i bambini: meglio la flessibilità

Quando possibile, opta per biglietti rimborsabili o modificabili, per avere maggiore flessibilità in caso di cambiamenti di programma. Durante il viaggio evita di pianificare ogni minuto della giornata: lascia spazio per gli incontri e le scoperte impreviste e per le opportunità spontanee che possono arricchire l’esperienza di viaggio.

Attività gradite a tutto il nucleo familiare

Scegli attività che possano essere di gradimento a tutti i membri del nucleo familiare. Considera le esigenze individuali di ciascun figlio, cercando di trovare un equilibrio che soddisfi tutti. Ma ricorda che anche tu e il tuo partner siete in vacanza, concedete anche a voi attività piacevoli che possano ricaricare le vostre energie. Così tutti avranno la possibilità di godersi il viaggio.

Aspettative realistiche

Viaggiare con bambini può essere stressante, quindi accetta fin dall’inizio che non tutto andrà come pianificato. Imposta aspettative realistiche sia per voi che per i bambini: un viaggio senza intoppi è raro, quindi è meglio prepararsi ad affrontare piccoli contrattempi con serenità. Quando le cose non vanno secondo i piani, spiegate ai bambini la situazione e mostrate loro come affrontare le difficoltà con calma e positività.

Porta un po’ di comfort familiare in viaggio

Metti in valigia alcuni oggetti che possano rassicurare i bambini, come la loro coperta o peluche preferito. Pianifica in anticipo attività e giochi che possano distrarre i bambini durante i momenti di attesa o i lunghi spostamenti.

Soste culinarie strategiche

Assaggiare i cibi locali può essere una delle esperienze più coinvolgenti di un viaggio, anche per i bambini. Durante una vacanza itinerante, qualche tappa nei ristoranti tipici è consigliata ma, soprattutto in contesti molto affollati e rumorosi, meglio optare per soluzioni più informali e veloci.

Smartphone e tablet in viaggio: si o no?

A volte l’elettronica può essere un valido alleato durante i viaggi con i bambini. Se dopo la visita ad un museo o durante un tragitto in macchina si mettono a giocare con lo smartphone non c’è problema. La cosa importante è definire che, per esempio durante i pasti o le visite, non è consentito consultare i dispositivi.

Kit di emergenza e ricambio essenziale

Portate sempre con voi un kit di emergenza con articoli come salviette disinfettanti, cerotti e medicinali. Essenziale anche tenere sempre a portata di mano (soprattutto se avete la valigia imbarcata in stiva che potrebbe sempre essere smarrita) un cambio di vestiti per far fronte a piccoli incidenti o cambiamenti climatici improvvisi.