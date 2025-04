Viaggiare è bello, ma farlo a piedi lo è ancora di più. Passeggiare tra le vie di una città permette di scoprire scorci nascosti, architetture suggestive e atmosfere autentiche. In alcune città europee, tutto questo è reso ancora più semplice grazie a viabilità urbane a misura di pedoni.

FitFlop, azienda britannica specializzata in calzature comode pensate per camminare a lungo, ha analizzato 50 città europee tenendo conto di parametri come la distanza media tra le attrazioni turistiche, i tempi di percorrenza, il numero di passi e l’altitudine.

Il risultato è una classifica delle città europee più “walk-friendly”, ideali per chi ama esplorare senza bisogno di mezzi. Nella top 10 ci sono anche due perle italiane: Venezia e Firenze.

1. Bruges: come entrare in una fiaba medievale

Al primo posto troviamo la pittoresca Bruges, in Belgio. Il suo centro storico, riconosciuto patrimonio UNESCO, è attraversato da canali romantici e costellato di edifici gotici. La distanza media tra le principali attrazioni della città è di appena 1,2 km – da precorrere completamente in piano – tanto che il tempo di percorrenza medio per raggiungerle è di appena 16 minuti. Passeggiare qui è come entrare in una fiaba medievale. Anche per questo Bruges ha ottenuto un punteggio quasi perfetto: 98,73 su 100.

2. Porto: vino di culto e viste mozzafiato sul Douro

Seconda classificata è Porto, la vivace città portoghese nota per il suo vino omonimo, i suoi azulejos e l’iconico ponte Dom Luis. Il punteggio di 95,45 testimonia l’ottima camminabilità della città, che offre scorci panoramici indimenticabili sul fiume Douro. Il tempo di percorrenza medio fra le varie attrazioni della città è di 26 minuti, con un dislivello di appena 19 metri.

3. Brighton: vivace città balneare sulla costa britannica

La terza posizione è occupata da Brighton, località di mare britannica giovane e dinamica. La distanza media tra le attrazioni della città è di 1,9 km. Fra itinerari rilassanti lungo la costa e passeggiate nel vivace centro storico tra mercatini vintage e locali alternativi, la città si è guadagnata un punteggio totale di 95,33.

Le 10 città più pedonali d’Europa

Ecco la classifica completa delle migliori città europee da visitare a piedi secondo FitFlop, con una breve passeggiata consigliata per ciascuna:

1. Bruges – must: Passeggia dal Markt fino al Lago dell’Amore passando per i canali: pura magia medievale.

2. Porto – must: Cammina dal quartiere di Ribeira fino al Ponte Dom Luís I, con vista sul Douro.

3. Brighton – must: Goditi una passeggiata dal Brighton Pier fino al Royal Pavilion.

4. Siviglia – must: Parti dalla Cattedrale, attraversa i vicoli del Barrio Santa Cruz fino a Plaza de España.

5. Venezia – must: Dal Ponte di Rialto a Piazza San Marco, ogni angolo è una cartolina senza auto. Per una passeggiata tra calli segreti parti da Campo San Polo, attraversa il Sotoportego e la Corte Contarina, per poi esplorare la tranquilla zona di San Francesco della Vigna. Concludi a Campo Santa Maria Formosa, tra palazzi storici e angoli nascosti.

6. Atene – must: Cammina dall'Acropoli fino al quartiere Plaka per un mix di storia e folklore greco.

7. Firenze – must: Dal Duomo a Ponte Vecchio, passando per gli Uffizi: un museo a cielo aperto. Per un itinerario alternativo, inizia da Via della Condotta e scopri le botteghe storiche, percorri Via Por Santa Maria, attraversa il Ponte Vecchio e continua verso Via Toscanella per terminare in Piazza della Passera, un angolo autentico e poco conosciuto nei pressi di Palazzo Pitti.

8. Tallin – must: Il centro medievale è perfetto per una passeggiata tra torri, piazze e case colorate.

9. Cracovia – must: Dal Castello di Wawel alla Piazza del Mercato, scoprendo il fascino della Polonia storica.

10. Anversa – must: Dal Grote Markt alla Casa di Rubens, arte e stile belga in un contesto a misura di pedone.

