I lavoretti per la Festa della Mamma da realizzare con il fai da te per un regalo originale e dolce: tutorial, idee e progetti per bambini di tutte le età



Lavoretti Festa della Mamma

I lavoretti da realizzare insieme per la Festa della Mamma aiutano a sperimentare la manualità e lasciar emergere la creatività di cui ogni persona è dotata. Divertiti a coinvolgere i bambini e a tornare un po’ bambina anche tu. Basta tenere a portata di mano un barattolo con tanti colori, forbici, colla e cartoncino: le idee sono tantissime per il lavoretti per la Festa della Mamma.

Abbiamo pensato di suggerirti un elenco di lavoretti per la festa della Mamma di varie tipologie, ossia che sfruttano diversi materiali. Perché abbiamo scelto proprio questi due? Perché sono molto facili da lavorare e di conseguenza sono adatti sia a chi è alle prime armi, sia a chi vuole lavorare in compagnia dei più piccoli.

GUARDA ANCHE: I regali per la festa della mamma

Troverai lavoretti per la Festa della Mamma da realizzare con il feltro o con il pannolenci; biglietti di auguri coloratissimi da creare con il cartoncino; semplici decorazioni per accompagnare un mazzo di fiori e anche tante ispirazioni per regali utili per la tua mamma.

Lavoretti per la Festa della Mamma in feltro

Il feltro è un materiale colorato e molto divertente da lavorare. Usando il feltro possiamo realizzare tantissimi lavoretti per la festa della Mamma, creazioni che si possono rivelare utili nella vita di tutti i giorni, ma anche semplici addobbi che la mamma conserverà con gioia. Se sei solita fare questo tipo di lavoretti fai da te, puoi provare anche a riciclare scampoli di feltro che ti sono avanzati, unendo l'utile all'ecologico.

- Portachiavi a forma di cuore: il lavoretto più semplice. Prendi due pezzetti di feltro di due colori diversi, ma che si abbinino. Ritaglia la sagoma di un cuore più grande e quindi quella di un cuore piccolo sul secondo pezzetto di feltro. Cuci la più piccola dentro quella grande. Prendi un nastrino colorato, piegalo in due e cucilo in cima al cuoricino, avendo cura di inserire precedentemente l'anello in cui infilare le chiavi (si trova facilmente in merceria o dal ferramenta)

- Borsa con i manici corti: una borsetta da utilizzare per uscire, ma anche come porta giornali e riviste. Prendi una pezza di feltro abbastanza grande. Realizza un cartamodello con la sagoma della borsa e riportalo quindi sul feltro. Ritaglia le due metà e quindi cucile insieme lasciando naturalmente aperta la parte superiore con i manici.

- Spilla a forma di fiore: un lavoretto facile e veloce. Prendi dei pezzettini di feltro e taglia un bel cerchio, aggiungi e cuci altri pezzetti di feltro di un secondo colore tagliati a forma di petalo. Puoi fissarli attorno al cerchietto, se sono corti, o al centro, se sono più lunghi. Prendi un pezzo di cartone e ricavane un cerchio della stessa grandezza di quello in feltro. Incolla da un lato del cerchietto di cartone una spilla e quindi sull'altro lato il cerchietto di stoffa.

- Portacellulare: molto semplice. Scegli un pezzo di feltro che sia poco più grande del doppio del vostro cellulare in larghezza e quasi identico in altezza. Piegalo a libretto e quindi cuci lungo uno dei bordi corti e il bordo lungo ancora aperto. Decora a piacere.

Lavoretti per la Festa della Mamma in pannolenci

Il pannolenci è l'altro materiale che vi suggeriamo di usare per realizzare dei lavoretti per la Festa della Mamma. Più morbido del feltro, il pannolenci si presta soprattutto per lavorazioni che richiedono la possibilità di manipolare maggiormente il tessuto. Scopri con noi quali sono questi lavoretti per la Festa della Mamma in pannolenci.

Cuore decorato: il cuoricino di pannolenci si può realizzare in due modi. Puoi farlo imbottito, tagliando due cuoricini e inserendo all'interno dell'ovatta, oppure in due dimensioni, ti basta quindi tagliare la sagoma di un cuore e poi scrivere sopra : il cuoricino di pannolenci si può realizzare in due modi. Puoi farlo imbottito, tagliando due cuoricini e inserendo all'interno dell'ovatta, oppure in due dimensioni, ti basta quindi tagliare la sagoma di un cuore e poi scrivere sopra Buona Festa della mamma con un pennarello che scriva sul tessuto

- Fiore di pannolenci: rivesti un pezzetto di fil di ferro con del pannolenci verde per riuscire a fare il gambo del fiore. Crea quindi, sempre con il fil di ferro i petali e "agganciali" al gambo, rivestili con del fil di ferro di un colore diverso

- Ghirlanda per la mamma: compra una base di polistirolo, oppure di compensato se preferisci una ghirlanda piatta. Rivestila di pannolenci verdi e con dell'altro pannolenci colorato realizza dei fiori da attaccare e una scritta Buona festa della Mamma

- Ritratto in pannolenci: usando il pannolenci si può creare una versione stilizzata della propria mamma. Basta un po' di pannolenci rosa per il viso e altri scampoli colorati per fare capelli e vestito

Per bambini del nido

Sono bimbi davvero piccolissimi, che però sono ben contenti di fare un regalino alla loro mamma per la sua festa. Ovviamente hanno bisogno di una mano per creare il loro piccolo lavoretto, ma di certo tu sarai ben felice di offrirgliela. Quali lavoretti per la Festa della Mamma possono realizzare i bimbi del nido?

Un'idea carina e graziosa è senza dubbio quella di ritagliare dei cartoncini colorati a forma di cuore e scriverci sopra: "Ti voglio bene mamma!", oppure di fare un lavoretto simile ma con le manine del nostro bimbo. Si può realizzare anche un mazzo di fiori, sempre utilizzando del cartoncino. Oppure comprare dei fiori veri, sempre apprezzatissimi

Per bambini della scuola d'infanzia

I bambini crescono e possono fare lavoretti per la Festa della mamma sempre più complessi e belli. Per i bambini della scuola d'infanzia può essere molto divertente lavorare con la pasta di sale, ad esempio per creare un bel ciondolo per la propria mamma. Nella pasta di sale i piccoli possono anche lasciare l'impronta della loro manina o del piedino e quindi colorarla tutta quanta.

Un lavoretto simpatico prevede la decorazione di un porta candele, sul quale andranno incolatti splendidi disegni fatti appositamente per questa ricorrenza. Con il cartoncino si possono invece rivestire i vasi delle piantine, oppure disegnare, ritagliare e inventare da zero un vasetto con un fiore colorato.

Biglietti per la Festa della Mamma

Ogni lavoretto dovrebbe essere accompagnato da un biglietto di auguri per la Festa della Mamma! Come si può creare? I biglietti di auguri generalmente si realizzano con il cartoncino colorato, sceglietene uno del colore preferito della mamma. All'estero si può decorare con un disegno, oppure con un collage.

disegnando i petali, oppure realizzandoli con del cartoncino colorato o ancora con del feltro e del pannolenci (li devi poi incollare attorno al pistillo!). All'interno invece bisogna scrivere una delle Potete creare un bel fiore usando un bottone come pistillo e, oppure realizzandoli con del cartoncino colorato o ancora con del feltro e del pannolenci (li devi poi incollare attorno al pistillo!). All'interno invece bisogna scrivere una delle frasi per la Festa della mamma , da scegliere fra le tante che ti proponiamo.

Se hai scelto un cartoncino di un colore un po' scuro, ti consigliamo di incollare un foglio di carta bianca sul biglietto, in modo da rendere leggibile la frase scritta. Se il bambino è piccolo non esitate ad utilizzare della carta a quadretti per aiutarlo a scrivere in maniera dritta.

Sfoglia la gallery e trova l'ispirazione giusta per realizzare un facile lavoretto con i bambini... per dire con tutto il cuore: tanti auguri mamma