A zampa, baggy, a sigaretta, dritti o a palazzo? In questo vademecum di stile, troverai il supporto necessario per distinguere 5 diverse silhouette che danno forma ai nostri alleati in denim. Complici 5 look street style, fonte purissima di ispirazione per indossare i jeans questa stagione

Se sei una denim lover anche tu, sei nel posto giusto. Dallo street style internazionale, arriva un prospetto completo dei jeans di tendenza questo autunno 2023. E che tu li preferisca a zampa, baggy, a sigaretta, dritti o a palazzo, non importa: a ciascuna il suo stile, purché perfettamente a proprio agio nell’indossarli. Ecco a te 5 look da copiare – o da cui prendere ispirazione – questa stagione.

Tendenza denim: i jeans a zampa, con blazer in velluto e guanti di pelle

Fascino retrò ne abbiamo? Con il blazer di velluto e i guanti di pelle – di colori rigorosamente differenti tra loro – il risultato finale ha davvero del sofisticato. Complici di questo look sono ovviamente i jeans, tendenza denim protagonista della moda autunno 2023. Nello specifico, è di jeans a zampa larga che parliamo: leggermente a vita alta e ampi tanto quanto basta da lasciar spazio anche a un paio di stivali texani. Nota bene, sotto il blazer non è stato aggiunta una camicia bensì una maglia dolcevita tono su tono, praticamente lo styling trick perfetto perché tutto sia armonico. E con una borsa a secchiello beige (da portare, eventualmente, anche a tracolla), il look è completo.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

I jeans dritti, con sneakers e giacca sherpa

Team comodità? Da questa parte insieme a noi, prego. I jeans dritti sono un vero must-have nel guardaroba femminile. Oltre a essere timeless (perché sfidiamo a trovare una stagione in cui non siano di tendenza), sono anche molto trasversali per la facilità con cui si abbinano. Qui li troviamo insieme a un paio di confortevoli sneakers Nike, con maglioncino a coste dal colletto stondato e una maxi giacca sherpa a scacchi (griffatissima: è Louis Vuitton).

Foto Launchmetrics/Spotlight.

I jeans baggy, con slingback e maglioncino

La giornalista di moda inglese Sarah Harris è una vera icona di stile quando si tratta di minimalismo: nel suo stile, splende la quintessenza del quiet luxury. Vedere per credere questo look sfoggiato con massima disinvoltura tra una sfilata e l’altra della London Fashion Week: jeans baggy (il cui denim è di una tonalità tendente al nero), maglioncino a collo alto e slingback. Il ritratto perfetto della sofisticatezza. Il look perfetto da sfoggiare anche in ufficio.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

I jeans a sigaretta, con stivaletti e trench di pelle

Mai perdere di vista le modelle off-duty tra una sfilata e l’altra: i look street style sono pura fonte di ispirazione. Ed ecco un esempio lampante, in cui più tendenze moda autunno 2023 corrono in supporto del denim. Protagonisti di questa mise sono i jeans a sigaretta, dal taglio che lascia perfettamente le caviglie a vista. Quale migliore must-have di questo per dare sfoggio anche a un paio di stivaletti in pelle nera dalla vestibilità aderente? Nello specifico, questi sono gli stivaletti Cagole di Balenciaga, che trovano spazio sotto anche un trench di pelle nera e una canottiera bianca.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

I pantaloni in denim a palazzo, con il cappotto lungo

Come essere effortless chic, ovvero risultare chic senza troppo sforzo? Semplice, puntando tutto sui capi più essenziali di un buon capsule wardrobe. Questo look street style ne è la prova tangibile perché, partendo dai jeans a palazzo in una nuance tendente all’indigo, approfondisce lo styling con un crop top nero (che possiamo facilmente sostituire con camicia nera o maglia dolcevita) e un cappotto color crema. Per finire, stivaletti dalla punta squadrata.

Foto Launchmetrics/Spotlight.