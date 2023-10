L e Mary Jane chiamano come la bambina di un vecchio fumetto, Buster Brown, e sono forse le scarpe femminili più famose e indossate, di sempre. Sopravvissute a balli scatenati, due guerre, Swinging London, restano ancora le nostre preferite

Semplificando al massimo, per Mary Jane s’intende la scarpetta con il cinturino, piatta o con il tacco. La sua storia è veramente incredibile. Nel 1902 Richard Felton Outcault s’inventa una serie a fumetti, Buster Brown. Protagonisti un ragazzino, Buster appunto, e sua sorella Mary Jane (da qui il nome): indossano queste scarpe baby con la punta tonda e il laccetto.

Mary Jane: una storia di successo

Il successo del cartoon è mondiale (in Italia lo pubblica Il Corriere dei Piccoli) e, nel 1904, 200 aziende ottengono la licenza per produrre le scarpe dei due fanciulli. La più famosa è la Brown Shoe Company che le fa per femmine e maschi. Anni dopo, gli uomini non le indosseranno più (ora forse sì), in compenso le donne ne faranno un uso eterno: dal charleston al tango, dalle baby di vernice anni ’60 alle Miu Miu di oggi.

Dall’infanzia a Vivienne Westwood

Voi le avete la Mary Jane? Ricordate il vostro primo paio? Io benissimo. Bambina, forse sei o sette anni. Di vernice nera. Quando le ho comprate, non ho dormito di notte per l’emozione di indossarle il giorno dopo. Immagino che la malattia detta “scarpite acuta” sia iniziata lì. Vivienne Westwood è stata una delle più grandi fan di queste scarpette: ci sono sempre state (basse, alte con zeppa, di tartan…) nelle sue collezioni.

Mary Jane: le scarpe del 2023

Un po’ bon ton, tanto preppy e a volte anche punk, la scarpa con il cinturino ha così tante anime da funzionare nel guardaroba di tutte. Non ti resta che scegliere quella che preferisci ai tuoi piedi: monocolore, tacco chuncky medio o carrarmato, di vernice o cuoio.

Scarpe di pelle con punta di vernice, Chie Mihara (302 euro)

Décolleté color cuoio con doppio cinturino e tacco a blocco, PittaRosso (34,99 euro)

Di vernice nera, Primadonna Collection, (49,99 euro)

Con suola carroarmato e grande fibbia, Steve Madden (173 euro)

Modello Mary Jane in pelle nera, Tamaris (69,95 euro)

Classica con tacco a blocco, Scarpe&Scarpe (34,99 euro)

Decolletè Mary Jane in pelle scamosciata con tacco a rocchetto, Vionic su QVC (165,90 euro)