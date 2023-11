T eam tacco a spillo o ballerina flat? Preferisci le sneakers o i mocassini con suola in gomma? Questa stagione, dai voce al tuo stile: sceglie le scarpe (di tendenza) che fanno per te. In questa guida te ne proponiamo 5, avendo a cuore un fattore fondamentale: la tua praticità. Perché i look per la vita vera, lontano dalle passerelle, devono farci sentire a nostro agio

Unire stile e comodità non è sempre così facile. Eppure, le scarpe di tendenza della stagione moda autunno-inverno 2023-2024 sono qui per ricordarci di accettare questa sfida. E se non sempre riusciremo a slanciare la nostra silhouette su tacchi a spillo vertiginosi, fa nulla: sneakers, mocassini, ballerine e scarpe Oxford spalancano le porte a infinite possibilità di styling. Passiamo subito dalla teoria alla pratica: ecco a te 5 tendenze (non passeggere) e relative proposte shopping. Scommettiamo che, ad acquisto fatto e finito, adorerai indossarle in tutte le stagioni a venire?

1. Scarpe di tendenza: i mocassini con la suola in gomma

Foto Getty.

Esistono mocassini e mocassini, ma quelli che saranno protagonisti della stagione moda autunno-inverno 2023-2024 sono senz’altro accomunati da un dettaglio imprescindibile: la suola in gomma. Perché? I motivi – pratici e funzionali – sono essenzialmente due: primo, la gomma è un materiale isolante. E cosa vogliamo noi quando fa freddo? Stare al caldo e tenere al caldo anche i nostri piedi. Secondo, il fondo gomma è perfetto per affrontare le giornate di pioggia: permea molto bene e ti tiene al riparo da eventuali scivolate. Alla luce di ciò, come sceglierli? La morbidezza è il requisito numero uno: non devono far male né sul retro del tallone né in punta. Nero e marrone sono i due colori che ti proponiamo, a cui si abbinano dettagli metallici oppure la tradizionale penny bar.

Mocassini con catena, Mango (€59,99)

Mocassini in tessuto spalmato lucido con punta arrotondata, United Colors of Benetton (€69,95)

Mocassini in pelle con penny bar frontale, Bata (€79,99)

Mocassini in pelle, Clarks (€119)

2. Le ballerine a punta squadrata

Foto Getty.

La novità della moda autunno-inverno 2023-2024? La punta squadrata. Sì alle ballerine classiche e tradizionali (quelle dalla punta arrotondata, per intenderci), ma chi ha voglia di sperimentare nuove geometrie sarà altrettanto soddisfatta. Potrai indossarle con i collant velati o doppi, sotto gli abiti ma anche sotto i jeans. La versatilità di questo stile flat senza tempo è straordinaria! Inoltre, le ballerine ti consentono di giocare con dettagli piccoli ma carichi di personalità. Sceglile con il fiocchetto se prediligi uno stile romantico a bon ton. Oppure opta per la pelle verniciata se cerchi una scarpa che dia tanta caratterizzazione al tuo look!

Ballerine a punta quadrata e orlo elasticizzato, Ballerette (€79,20)

Ballerine in pelle verniciata, A.bocca (€310)

Ballerine a punta quadrata e con giocchetto, Michele Lopriore Milano (€79)

Ballerine in pelle con fiocchetto, Ballerì Sorrento (€129)

3. Le décolletées a punta

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Le décolletées a punta sono un grande classico, oseremmo dire la scarpa elegante per antonomasia. E sì, certo che vale la pena averne (almeno) un paio nel proprio guardaroba. Credici, arriverà sempre quel momento in cui ti ritroverai a fronteggiare lo styling di un look chic o leggermente formale. E loro, le care intramontabili décolletées, saranno al tuo fianco pronte a supportarti in una mise da dieci a lode. Proprio come per le ballerine, la caratterizzazione è nei dettagli: profilature con borchie piccole e grintose, cinturini alla caviglia, texture effetto animalier e – perché no? – pratici tacchi a blocco per chi con gli stiletto non va poi così tanto d’accordo. A tutto – e per tutte – c’è una soluzione.

Décolletées effetto metallizzato, Zara (€39,95)

Décolletées in pregiata vernice nera effetto coccodrillo, Loriblu (€350)

Décolletées a punta con tacco a blocco, Essen (€249)

Décolletés con borchie, H&M (€44,99)

4. Le sneakers

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Non potevamo mica omettere le sneakers dalla nostra guida?! Sappiamo bene quanto complesse e dinamiche siano le giornate quotidiane, noi donne diventiamo sempre più multitasking tra casa, lavoro e tempo per noi stesse. Ecco perché il più delle volte è necessario affrontare tutto con una scarpa comoda ma cool: le sneakers sono qui per questo. Lo street style ci ricorda di stagione in stagione che il mood sporty è soltanto uno delle tante papabili opzioni: il realtà, oltre a tute e leggings, le scarpe da ginnastica si indossano strategicamente anche sotto i tailleur, sotto le gonne e i vestiti. Da quelle più ibride e trasversali (vedi alla voce: sneakers bianche) a quelle colorate e dall’animo pop: non perdere l’occasione di affrontare la giornata con brio, stile e tanta coolness.

Sneakers bianche tomaia in materiale tecnico, Skechers (€85)

Sneakers modello Samba, Adidas (€120)

Sneakers artigianali in pelle e camoscio, Serafini (€213)

Sneakers da basket anni Ottanta, Nike (€129)

5. Le scarpe Oxford

Foto Getty.

Se sei un’amante dello stile preppy e un po’ collegiale, eccoti nel posto giusto. Tra le scarpe di tendenza questo autunno-inverno 2023-2024 c’è un altro modello altrettanto timeless, che risponde al nome di Oxford shoes. Le scarpe stringate, con pratica allacciatura frontale, ti stupiranno per il loro animo multisfaccettato: le iconiche Dr. Martens, ad esempio, restano sinonimo assoluto delle culture suburbane e della generazione punk. Le più classiche, con pelle lucidissima, ben si prestano invece ai look più sofisticati: provale con i tailleur e sotto i pantaloni sartoriali dal taglio dritto.

Oxford in pelle, Dr. Martens (€179)

Stringate con suola in gomma, Nero Giardini (€145)

Derby allacciate in pellame lucido nero, Fratelli Rossetti (€360)

Stringate con borchie, Twinset (€225)