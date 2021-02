N on smetteresti mai di farti selfie per il semplice fatto che non ce n’è mai uno che ti convinca davvero. Ecco qualche segreto dei professionisti per avere un sorriso fotogenico e perfetto anche quanto ti sembra una missione impossibile

Quante volte hai chiesto di rifare una foto di gruppo o di famiglia perché hai come l’impressione di avere la faccia da foto segnaletica della polizia? Quante volte ti scatti un selfie e lo cancelli immediatamente, tanto ti vergogni di aver anche solo pensato di provare a sorridere? Abbiamo in serbo qualche trucco per te e per il tuo bisogno di apparire sempre al meglio, anche nelle foto di gruppo quando chiedere un “bis” diventa difficile. Come sorridere in foto, dunque, senza sembrare appena uscite da un documentario sulle donne più pericolose del mondo?

Forse non lo sai, infatti, ma esistono molti trucchi per conferire un senso di naturalezza e spontaneità al sorriso di una persona che viene fotografata. Ci vorrà un po’ di pratica, ma una volta appresi i rudimenti posare per una fotografia sorridente non sarà più fonte di ansia – solo di piacere!

Sorridere in foto: non stringere mai i denti

Molte persone non ne sono al corrente, ma uno dei trucchi più vecchi del mondo per sorridere in maniera spontanea e naturale in fotografia è quello di non stringere i denti. In pratica, devi fare il modo che arcata superiore e inferiore non si tocchino, creando una specie di ghigno poco estetico. Rilassa i muscoli del collo e sciogli ogni tensione prima di posare per una fotocamera: la tua pelle sarà meno tirata, le rughe sembreranno linee di espressione che ti addolciscono i lineamenti. Il tuo viso sembrerà più affusolato e, in generale, più dolce.

Niente sorriso da Joker!

Un sorriso disteso e rilassato è il passe-partout perfetto per qualsiasi fotografia informale che hai necessità di scattare. E quando sorridi a una battuta che ti ha fatto genuinamente ridere, oppure semplicemente ti godi una vista che ti piace, il tuo sorriso appare come la cosa più naturale e genuina del mondo. Fai pratica con i selfie e osservati: quando sorridi all’obiettivo, ti esibisci nel classico sorriso che mostra quasi tutti i denti? Probabilmente, allora, sei incappata nel tranello del Joker, e stai un po’ forzando la postura. Alcuni studi scientifici americani affermano che mostrare “una quantità eccessiva di denti in foto” non crea un’armonia, né tantomeno conferisce positività all’immagine. Ecco perché è importante che tu sia te stessa. Non forzare un sorriso più grande di quello che fai normalmente quando sei divertita da qualcosa.

Umetta i denti prima di sorridere

Trucchetto che funziona sempre: prima di sorridere in foto, passati la lingua sui denti per creare un effetto luminoso. Molti esperti di make-up consigliano anche una passata di vaselina, ma non è indispensabile, specialmente se i tuoi denti sono naturalmente bianchi. Questo trucchetto aiuterà il tuo sorriso a sembrare meno spento e anzi, molto più luminoso e solare.

Mantieni l’obiettivo sopra il livello degli occhi

Mantenere l’obiettivo fotografico a qualsiasi altezza sopra il livello degli occhi ti aiuta a ottenere uno scatto più indulgente, se non addirittura lusinghiero. Questa posizione ti permette non solo di addolcire i tuoi lineamenti, ma di nascondere alcuni piccoli difetti, come ad esempio il doppio mento. Attenzione, però, perché se l’obiettivo è troppo alto, la foto potrebbe in qualche modo distorcere la forma del tuo viso. Mantieni la telecamera ad un’altezza adeguata. Non solo riuscirai ad eliminare alcuni piccoli inestetismi, ma otterrai anche uno scatto che ti parrà complessivamente più felice e spensierato.

Se indossi gli occhiali, piega la testa e l’obiettivo in maniera che la luce diretta del sole crei luminosità, ma non faccia riflesso sulle lenti. In questo modo nulla distoglierà l’attenzione degli altri da te e dal tuo bellissimo sorriso.

Sii te stessa

Quando riguardi una vecchia foto di te dove hai un sorriso forzato, lo noti subito. E, credici o no, se ne accorgono anche i tuoi amici, che ti conoscono abbastanza bene. Magari puoi ingannare uno sconosciuto o, se sei particolarmente esperta del finto sorriso genuino, qualche conoscente. Il problema di un sorriso “artificiale” è che di solito non arriva mai agli occhi. Ecco perché l’ultima regola che ci sentiamo di consigliarti è quella di rilassarti ed essere te stessa: il tuo sorriso sarà nettamente superiore quando avrai soddisfatto questi due requisiti. Non sembrerai solo felice: sarai solare ed emanerai una luce tutta tua, che andrà ad irradiare la fotografia.

Sorridere in foto può sembrare complicato: in realtà, tutti quei bei sorrisi che vedi nei feed delle tue amiche sono spesso frutto di lunghe sedute fotografiche, mille foto scartate e tantissima pratica. Non ti scoraggiare: continua a provare, a conoscerti, a sperimentare con la luce, con i tuoi lineamenti.

E se il problema, a tuo avviso, è il sorriso stesso, contatta il tuo dentista di fiducia. Chiedi cosa si può fare per aggiustare la simmetria delle arcate, o magari programmare un appuntamento per la pulizia e lo sbiancamento. Ci sono tanti modi per non smettere mai di sorridere!