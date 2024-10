Come indossare il vestito da cocktail? E soprattutto, in quale lunghezza sceglierlo? Lo street style è un terreno incredibilmente fertile e ricco di idee per rispondere a queste domande. Non a caso, è qui che abbiamo attinto per selezionare una proposta per ogni fascia di età. Che tu abbia 20, 30, 40 o 50 anni (e più), siamo sicure che queste mise saranno per te fonte di grande ispirazione. La promessa resta invariata per ogni look, perché è una e soltanto una: onorare l’eleganza, sempre e comunque, a tutte le età.

Abito da cocktail con le piume: come indossarlo a 20 anni

Di Anna Dello Russo ce ne è una, tutte le altre son nessuna. Dirai, com’è possibile che la celebre fashion editor italiana – 62 anni portati divinamente – ispiri (anche) i look delle ventenni? La verità è che nel grande gioco della moda non ci sono regole prestabilite, purché ognuna si senta profondamente a suo agio in ciò che indossa. Con la sua forma straordinariamente smagliante, Anna Dello Russo ci offre qui l’ispirazione per sfoggiare il vestito da cocktail a 20 anni (ma anche a 60 anni, per chi se la sente – come lei! – di approcciare i tagli mini): sì al blu elettrico e alle piume che formano voluminosissime balze sulla minigonna.

Foto Getty

E a 30 anni? Piume e tagli sensualissimi

Con i trent’anni emerge anche un gran desiderio di sentirsi pienamente donna, oltre che giocare semplicemente con la moda. Vedere per credere questa proposta street style, in cui il vestito da cocktail altro non è che un lungo tubino nero con spacco e orlo finale piumato. Ci sono i dettagli gioiello, naturalmente, per enfatizzare la voglia di brillare. E anche piccoli glitter nel tessuto. Completano il look le décolletées in vernice nera, la scelta perfetta per proseguire il momento del cocktail con una cena elegante e sofisticata.

Foto Getty

L’abito da cocktail a 40 anni, tra balze e ruches

Il vestito da cocktail perfetto per una quarantenne? Di nuovo, non esistono regole prestabilite. Ma un’idea valida arriva nuovamente dallo street style, chiamando in causa questo vestito rosso con scollo a barca e a balze. Il tulle conferisce al risultato finale una velata sofisticatezza, grazie all’effetto vedo-non-vedo. Le ruches creano invece brio e carattere. E il colore rosso, così vivo ed energico, ci ricorda che anche il momento del cocktail necessita della sua giusta carica di grinta! Approvatissimo per noi è lo styling con le décolletées in pelle dorata dall’effeto metallizzato, richiamate nella nuance dai preziosi orecchini pendenti.

Foto Getty

L’abito da cocktail a 50 anni (e più), tra minimalismo e accenti briosi

A cinquant’anni e più, come indossare il vestito da cocktail? È di nuovo Anna Dello Russo a fornirci tutta l’ispirazione necessaria. Via il cappello a falda larga e via la maxi pouch tutta piume (due accessori must-have per autentiche fashion victims come lei), ciò che resta essenzialmente è il suo meraviglioso abito midi in sera verde. Il colletto stondato e le maniche lunghe ne confermano il rigore e il minimalismo, contrastato dalla preziosa applicazione di cristalli a forma di stelle. L’idea di base, però, è minimale. E l’eccentricità? Per le più audaci.

Foto Getty

