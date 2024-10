“Ciao mamma, io esco”. Una scena che in molte case si ripete spesso, non senza aver prima assaporato la severità di uno scrutinio come si deve da parte dell’occhio materno. Scrutinio a cui talvolta fa seguito una domanda puntuale e (più o meno) sempre identica: “Ma il vestito non è troppo corto?”. Forti anche noi di queste esperienze – da figlie, da madri – abbiamo pensato a questa guida shopping per mettere d’accordo una volta per tutte mamme e figlie sulla scelta dei vestiti corti autunno-inverno 2024-2025. L’ultima parola sta a voi due.

Come mettere d’accordo mamme e figlie sui vestiti corti?

La risposta potrebbe essere più semplice di quanto si pensi. I vestiti corti autunno-inverno 2024-2025 possono realmente mettere d’accordo i gusti di mamma e figlia se si ha cura di bilanciare le simmetrie. Ciò significa che se le gambe sono enfatizzate, valorizzate e lasciate in bella mostra, la parte sovrastante dell’abito non dovrà eccedere troppo. Sì agli scolli romantici, sì alle maniche lunghe. Sì anche ai tagli scampanati o dritti. In questo modo, chissà che i vostri vestiti corti non riescano a diventare perfetti per mamma e figlia, anche dei pezzi da cambiare e scambiare in famiglia (lì dove la taglia lo consente!).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i vestiti corti autunno-inverno 2024-2025 da comprare ora

Corti sì, ma con una particolare attenzione al buon gusto e all’eleganza. La nostra guida shopping ai vestiti corti autunno-inverno 2024-2025 verte sui principali alleati del guardaroba femminile, a cominciare dall’abito scampanato in maglia a coste fino ad arrivare al tubino nero a maniche corte (da indossare sotto una giacca con bottoni preziosi, magari). Per condire il tutto con un accento bon ton, non mancano poi gli abiti con il colletto (tra cui il colletto alla Peter Pan!). Invece, per interpretare l’eleganza retrò degli anni Sessanta e Settanta, abbiamo selezionato anche vestiti corti da condidere tra mamme e figlie dalle fantasie floreali e un po’ hippy. Oppure, monocromatici e con le maniche leggermente scampanate.

Con colletto Peter Pan, Zara (€45,95)

In maglia a coste, H&M (€39,99)

Scamiciato con fantasia optical, OVS (€29,95)

Abito in jersey double di cotone stretch, Marina Rinaldi (€210)

In morbido jersey di misto cotone, Weekend Max Mara (€199)

Abito corto stampato, Rixo, su MyTheresa (€245)

Abito corto stampato, La DoubleJ, su MyTheresa (€490)

Minidress in maglia, Garment, su Luisaviaroma (€295)

Vestito in chiffon con fiocco, Mango (€99,99)

Con stampa a cuori, United Colors of Benetton (€79,95)