Come abbinare il colore rosso? Per la stagione della moda autunno-inverno 2024-2025, ci pensa la cosiddetta “unexpected red theory” a fornirci la risposta definitiva (e di tendenza). Nata sui social media, è diventata virale in men che non si dica e ha anche conquistato l’attenzione delle it-girls che l’hanno subito tradotta in un approccio pratico per i propri look street style. Il tutto è ovviamente di grande ispirazione per le nostre prossime sessioni di shopping: più sotto, troverai anche una guida agli acquisti must-have da avere nel tuo radar.

Come abbinare il rosso secondo la teoria?

Sui social media, la tendenza è diventata virale sotto la dicitura di “unexpected red theory“, ovvero l'”inaspettata teoria del rosso”. A coniarla è stato l’interior designer Taylor Migliazzo Simon che – come spiega Who What Wear – ne ha divulgato il concetto attraverso un video TikTok che ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni (ergo, nulla si può dire tranne che non sia diventato virale!). A rendere tale teoria “inaspettata” è appunto l’effetto sorpresa dell’aggiunta del colore rosso: piccolo o grande che sia questo accento cromatico, l’importante è “aggiungere una qualsiasi cosa rossa lì dove nessuno avrebbe mai immaginato: il look apparirà automaticamente migliore”.

A dare prova di quanto la teoria trovi riscontro (pratico) nella quotidianità sono i look street style avvistati durante la scorsa stagione di fashion week. Le borse rosse, ad esempio, trovano spazio nelle mise insieme a blazer beige, guanti in tulle elasticizzato con decorazioni in verde, gonne a tubino nere e bluse bianche dalle maniche a sbuffo. Se ti stai domandando come abbinare il rosso trascendendo l’idea di giocare solo con piccoli accenti cromatici, approfondisci la tua sperimentazione stilistica anche con un abiti, gonne e maglie rosse. La regola resta la stessa: lascia che siano l’unico pezzo protagonista del look. Per il resto, gioca con tonalità neutre e capi in denim. Sbagliare sarà impossibile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping in rosso: i must-have autunno-inverno 2024-2025

Passa all’azione. Come desideri portare il rosso nel tuo guardaroba questa stagione? A piccole o grandi dosi? Puoi cominciare dagli accessori, ad esempio. Con una cintura o una borsa per iniziare a familiarizzare con questo colore, se ancora non ti sei mai data l’opportunità di sfoggiarlo. Non negarti neppure la possibilità di indossarlo in modo un po’ più totalizzante, con un vestito o magari una gonna a tubino. Consulta la selezione shopping che abbiamo preparato per te e lasciati ispirare. L'”unexpected red theory” è qui per restare.

Vestito midi in 100% lana, Zara (€119)

Pasticcino Bag in pelle, Max Mara (€349)

Cintura in tessuto spalmato opaco, United Colors of Benetton (€25,95)

Scarpe Mary Jane con suola in cuoio e gomma, Souliers Martinez, su MyTheresa (€345)

Blazer in jacquard, Adidas Originals, su Luisaviaroma (€220)

Cappotto corto in pura lana, Pennyblack (€399)

Camicia in raso di seta, Marella (€189)

Gonna a tubino in maglia a coste, H&M (€29,99)

Pullover in filato di lana e seta, Stefanel (€89)

Sneakers modello Gazelle, Adidas, da Foot Locker (€119,99)