L’autunno è tornato: quale migliore occasione per prepararci al calo delle temperature con i più bei cappotti di tendenza della moda inverno 2024? In questa guida shopping troverai le proposte più eleganti – e accattivanti – per affrontare la stagione fredda con l’ineguagliabile stile ispirato (anche) dallo street style internazionale. Qual è il tuo cappotto must-have?

Cappotti: quali sono le tendenze dell’inverno 2024?

I grandi classici trascendono, anche questa stagione, qualsiasi tendenza moda autunno 2024. Vedere per credere il cappotto color cammello, che nel guardaroba femminile gode non solo del titolo di must-have indiscusso, ma anche di pezzo timeless e passepartout. La sua eleganza, d’altronde, è senza tempo. Il cappotto cammello è perfetto di giorno come di sera, con le sneakers come con i tacchi alti. Ne dà prova la celebre icona di stile italiana Anna Dello Russo (in foto sotto), che nei suoi look street style autunnali offre spesso ispirazione su come valorizzare al meglio questo ineguagliabile alleato di stile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Tra i grandi classici spiccano poi le proposte street style in nero, grigio e verde oliva. Nota bene: le tendenze moda autunno 2024 ci chiamano anche a sperimentare lo styling dei cappotti insieme a guanti di pelle (per un connubio davvero – ma davvero! – chic) e cinture. Per un tocco di brio, infine, non ometteremo il diritto di nomina ai cappotti colorati e a quelli a quadri: a ognuno il suo, purché sia espressione purissima della propria personalità!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i must-have dell’autunno-inverno 2024

Dalle proposte low cost a quelle ready-to-wear, i piccoli e grandi marchi della moda ci offrono uno spettro di tendenze ampio e validissimo. La moda autunno 2024 ci esorta non solo a investire sui cappotti più semplici da indossare (come quello nero che, sì, sta bene con tutto!) ma anche sulle varianti che fanno dei colori audaci l’accento di energia che il nostro guardaroba necessita. I più chic in assoluto? Non potevamo tralasciare naturalmente il cappotto bianco, una vera chicca per i tuoi look in stile quiet luxury. Voglia di esprimere invece il tuo lato più giocoso? Punta sui cappotti a quadri. Quadri colorati, ça va sans dire!

Cappotto con cintura in misto lana, Zara (€99,95)

Cappotto oversize in feltro, H&M (€79,99)

Cappotto di lana con collo a revers, Mango (€99,99)

Cappotto aperto in panno, Piombo, da OVS (€79,95)

Cappotto stile trench con cintura, Pinko (€725)



Cappotto a quadri in panno di misto lana, United Colors of Benetton (€199)

Cappotto con tasche fluffy, Marella (€489)

Cappotto in blend di lana, Max&Co. (€479)

Cappotto in jersey di lana cotta, Pennyblack (€299)



Cappotto lungo a quadri, Desigual (€229)