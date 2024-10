Ci siamo, è arrivato il momento di fare il punto sulle nuove borse a spalla autunno-inverno 2024-2025. Pratiche e versatili se scelte in una nuance classica, caratteristiche invece se accompagnate da borchie o catene metalliche. Lascia che a guidarti nell’esplorazione di questa tendenza accessori sia il tuo intuito: in questa guida shopping troverai un po’ di ispirazione dallo street style, ma anche le idee furbe da acquistare questa stagione (e indossare anche a inverno finito, naturalmente!).

Borse a spalla autunno-inverno 2024-2025: le tendenze street style

Sulle passerelle delle sfilate moda autunno-inverno 2024-2025 abbiamo avvistato principalmente bauletti, secchielli, formati maxi, pouch e deliziosi accessori da agganciare ai polsi. Eppure, i diktat che arrivano dai migliori look street style di questa stagione sembrano inneggiare a un solo mantra: praticità. Detto fatto, le borse a spalla imperano nelle mise delle it-girls da cui non possiamo che prendere ispirazione. Come le scelgono? Principalmente nella silhouette a mezza luna e con eventuali dettagli in metallo. Qualcuna preferisce le versioni con cerniera, qualche altra invece quelle con pattina frontale. Non manca poi la tendenza charms, ultima ossessione dello street style: agganciare (con gusto!) peluche e cimeli alle borse a spalla è una vera arte.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i modelli da comprare ora

#Sapevatelo: le borse a spalla autunno-inverno 2024-2025 non sono solo belle ma anche molto versatili. Ognuna delle nostre proposte shopping pensate per te rappresenta, a modo proprio, un acquisto furbo su cui puntare adesso. I colori sono classici, selezionati perché tu possa abbinare le tue borse a spalla con i tuoi cappotti e le tue giacche preferite. I dettagli metallizzati invece spaziano dalle cerniere alle borchie, dai moschettoni alle catene maxi. Lascia che a guidarti nella scelta della tua nuova borsa must-have sia anche la sua trasversalità, oltre che l’estetica. Più alto è il numero di look in cui riesci a immaginarla, più vale la pena – ops, la gioia! – acquistarla.

Borsa a spalla con maxi borchie, Zara (€39,95)

Borsa a spalla in poliestere riciclato, Calvin Klein (€129,90)

Borsa mini in pelle, Polo Ralph Lauren (€499)

In pelle certificata e con patta frontale, Sandro Paris (€325)

Con catena in metallo dorato, Label Rose (€59,95)

Con silhouette hobo ed effetto pelle, Parfois (€35,99)

In pelle, Massimo Dutti, su Zalando (€249)

In pelle e con chiusura a cerniera, Furla, su Zalando (€259,99)

Rivestita in perline, Staud, su MyTheresa (€280)

In pelle e con tasche frontali, Marc Jacobs, su MyTheresa (€475)

Leggi anche Peluche e altri teneri charms sulle borse: la psicologia dietro la tendenza