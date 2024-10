La minigonna a 50 anni? La approverebbe anche Mary Quant, che ne è stata la storica inventrice durante gli epici Swinging Sixties londinesi. Spesso i limiti sono solo legati a condizionamenti sociali: la verità è che con buon gusto e senso dell’estetica, tutto può essere indossato. Specialmente se hai delle gambe bellissime. Abbiamo dunque pensato di estrapolare dallo street style dei look che potrebbero essere di ispirazione per le tue prossime sessioni di styling. Ma anche di guidarti nello shopping, proponendoti delle idee valide e furbe (oltre che a prova di ogni budget). Cominciamo?

Minigonna a 50 anni: come indossarla?

La gonna corta con gli stivali? Una combinazione che per noi è 100% sì. Certo, dipende anche da quale tipologia di stivali si scelga. Noi non vogliamo che ci siano regole prefissate su come indossare la minigonna a 50 anni, però – per sentirti pienamente a tuo agio nel risultato finale – cerca di prediligere gli stivali bassi. Non con tacco alto o con plateau, bensì bassi e versatili. La miniskirt diventerà (insieme ai collant, specialmente ora che fa freddo!) una straordinaria alleata dei look da giorno, da sfoggiare con maglioncini e giacche di pelle.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Cerchi un’interpretazione più bon ton e chic? Bene, ti sveliamo come indossare la minigonna a 50 anni optando per lo styling dei look total white. L’idea è quella di ricreare l’eleganza a cui ambì – riuscendo, ovviamente, nel raggiungerla – Mademoiselle Chanel. Coco accorciò gli orli delle gonne in modo radicale, e le rese protagoniste del tailleur insieme alla giacca in tweed. Il completo composto da giacchina e gonna corta in tweed costituisce un terreno tutto da esplorare, specialmente con slingback o ballerine.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le minigonne da comprare ora

Spazio agli acquisti. Se ti abbiamo convinta su quanto indossare la minigonna a 50 anni sia un’ottima idea, passa all’azione. In questa gallery troverai le proposte shopping della moda autunno-inverno 2024-2025. Per budget piccoli o medi, le miniskirt protagoniste interpretano più tendenze (tutte validissime): la stampa a quadri, l’effetto camoscio, le tasche cargo, il tweed, il velluto a costine, il plissé. Identifica il diktat che fa per te e non dimenticare di valutare con attenzione anche la silhouette della tua minigonna, che può essere svasata e dritta. E buona miniskirt a tutte!

Con motivo a quadri, H&M (€25,99)

A pieghe e con cintura, Desigual (€89,95)

In misto lana, Sportmax, su MyTheresa (€289)

In jersey, Pennyblack (€89)

Con perline, Zara (€39,95)

Gonna corta a vita alta in misto viscosa elasticizzata, United Colors of Benetton (€49,95)

In tweed, Mango (€45,99)

Dritta e in misto lana, Ralph Lauren (€279)

A costine e in cotone biologico, Marc O’ Polo (€99,95)

In velluto e a pieghe, Max Mara (€199)

