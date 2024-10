Come vestirsi a 40 anni? Ci siamo poste questa domanda passando in rassegna i look di chi proprio non può sbagliare: Kate Middleton, Meghan Markle (che qualche strappo alla regola, certo, se lo è spesso concesso), Vittoria di Svezia, Zara Tindall (la figlia della principessa Anna) e la meravigliosa Charlène di Monaco. Ed è proprio dagli archivi delle loro mise che abbiamo estrapolato 5 idee moda da cui prendere ispirazione questa stagione. Pronta a sfidare il protocollo?

Cosa indossare a 40 anni secondo Meghan Markle: la camicia marrone

La camicia bianca è senz’altro un grande classico, ma perché non puntare anche sulla variante nella nuance marrone? Parola di Meghan Markle, che ne fa uno dei must-have del suo stile. La moglie del principe Harry ci propone lo styling con i pantaloni morbidi e tono su tono. A creare contrasto è la texture differente: opaca per la camicia, lucida per i pantaloni. Replicheresti il look? La moda autunno 2024 presenta, tra le sue tendenze, anche il velluto. Chissà che la camicia di Meghan Markle non possa trovare spazio anche su pratici pantaloni in vellutino a coste.

Foto Getty

Cosa indossare a 40 anni secondo Kate Middleton: il blazer rosso

Abbiamo spulciato negli archivi dei look di Kate Middleton per recuperare un must-have dotato di grande energia cromatica: il blazer rosso. La futura regina consorte d’Inghilterra lo ha scelto in morbido tweed e nella versione doppiopetto e con bottoni oro. Elegante, ma soprattutto regale. Come indossare il rosso a 40 anni? Senza eccedere troppo, naturalmente. Basteranno una camicia bianca e pantaloni neri per una mise sofisticata e chic. A prova di protocollo, of course.

Foto Getty

L’abito nero con le paillettes a 40 anni, secondo Zara Tindall

Sì, le paillettes a 40 anni sono cosa buona e giusta. Occorre solo identificare lo styling ideale per valorizzare sé stesse e l’intero look. Inoltre, se l’ispirazione arriva proprio dalla figlia della principessa Anna, non possiamo che annotarne ogni dettaglio. La 43enne nipote della regina Elisabetta ci ricorda quanto amabile sia il vestito nero midi con maniche corte e leggermente a sbuffo. Una decorazione floreale di paillettes dorate ne impreziosisce il davanti: un tocco di classe (e di luce) all’insegna di un pizzico di vero glamour.

Foto Getty

Il tailleur bianco a 40 anni, secondo Charlène Wittstock

Si scrive “Charlène Wittstock”, si legge: “icona dello stile royal”. La moglie del principe Alberto, 46 anni, indossa spesso i tailleur bianchi lasciandoci avvolte in una sensazione di estasi e meraviglia. La moda autunno-inverno 2024-2025 pone senz’altro il bianco sul podio dei colori di tendenza, ma è con la principessa monegasca che impariamo come valorizzarli al meglio. Da notare, ad esempio, è lo styling con le T-shirt dal colletto stondato. Capi morbidi e fluttuanti si uniscono alla preziosità dei gioielli, come la spilla oro sul risvolto del blazer. Approvato è anche l’abbinamento con le décolletées argentate in pelle effetto-metallizzato, accuratamente richiamate dalla clutch portata a mano. Très chic.

Foto Getty

Cosa indossare a 40 anni: l’abito midi secondo Vittoria di Svezia

A 47 anni, Vittoria di Svezia può ben dire di essere una delle maggiori icone di stile royal. Il suo aplomb regale trionfa in questo look che accende i riflettori sul vestito midi stampato, altro must-have del guardaroba femminile (anche) a 40 anni. Le maniche sono lunghe e completate da piccoli polsini. Sul colletto, invece, brilla una spilla di diamanti preziosi. A completare lo styling ci pensano la maxi cintura obi di colore nero (prendiamo nota!) e la clutch portata sotto il braccio. Dulcis in fundo, la fascia per capelli e le décolletées nere.

Foto Getty

Leggi anche Maglioncini autunnali: idee shopping per aggiornare il tuo stile