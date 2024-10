Piccole o grandi, in pelle o effetto-pelle, coloratissime o classiche: le tendenze borse inverno 2024 ci esortano a esprimere la nostra personalità attraverso l’uso strategico e ponderato degli accessori. La strategia, ovviamente, passa anche e soprattutto dallo shopping! Hai già un’idea di come dovrà essere la tua alleata di stile questa stagione? Una borsa a spalla o una borsa a tracolla? A secchiello o a mezzaluna? Per guidarti nella scelta definitiva, questo prontuario di stile racchiude di tutto (il meglio) un po’. Avendo cura di rispettare ogni budget.

Le tendenze borse inverno 2024 secondo lo street style

È lo street style a svelarci quali sono i modelli imperativi di questa stagione. Tra le tendenze borse inverno 2024 impazzano i formati quadrati e i formati a mezzaluna, dalla silhouette hobo. Il nero resta uno dei colori più apprezzati per la facilità con cui può essere sfoggiato (praticamente con tutto), e a dargli corpo e profondità sono le texture intrecciate della pelle. Preziosi, invece, i dettagli in metallo dorato: una vera chicca che ruba l’attenzione degli sguardi esterni.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: guida ai must-have da comprare ora

Per l’acquisto di questa stagione, ti invitiamo a essere lungimirante e trascendere le tendenze borse inverno 2024. Puntando su un accessorio che sai di poter (e voler) sfoggiare ora e per tutte le stagioni a venire, ti accorgerai che sarà l’intuizione (ma anche l’istinto) a guidarti verso la borsa che fa per te, specialmente se ascolterai le esigenze del guardaroba daily. Ergo, per i tuoi look quotidiani preferisci più le borse a spalla o quelle a tracolla? E il colore, meglio energico come il rosso o classico come il nero? Identifica il tuo bisogno di praticità, oltre che la tua voglia di interpretare i diktat più cool del momento: vedrai, l’acquisto della borsa perfetta non sarà mai stato così semplice.

Borsa a spalla in pelle, Furla (€280)

Borsa a tracolla trapuntata, Uniqlo (€19,90)

Pochette grande con tracolla, Marella (€159)

Borsa a tracolla ovale con stampa animalier, Zara (€39,95)

Mini borsa shopper con tracolla, Mango (€39,99)



Borsa a mezzaluna in pelle lucida, Tory Burch (€495)

Borsa a mezzaluna con cerniera, Carpisa (€49,95)

Borsa a secchello con tracolla, Twinset (€160)

Borsa in pelle con moschettone, Max&Co. (€149)

Borsa a tracolla in pelle, Papusse Milano (€490)

Mini bag in pelle effetto cavallino, Gianni Chiarini (€235)

Borsa hobo in poliestere riciclato, Calvin Klein (€189,90)